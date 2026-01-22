【（FC/FC 互換機用） 8BIT MUSIC POWER 10thAnniversary 限定版】 2月5日 発売予定 価格：6,380円

コロンバスサークルは、「（FC/FC互換機用） 8BIT MUSIC POWER 10thAnniversary 限定版」の発売日を2月5日に決定した。価格は6,380円。

本製品は、8BITゲーム機（FC/FC互換機）で楽しめるゲームカセット。同社のFC/FC互換機用カセット第1弾「8BIT MUSIC POWER」（2016年1月30日発売）の発売10周年を記念したものとなり、RIKI氏の描きおろしイラストを使用した新パッケージで再販される。

音楽CDをオーディオに入れて聴くように、カセットを挿して8ビットゲーム機が奏でる音楽を楽しむ「サウンドカセット」として登場した本作は、発売当時大きな話題となり、現在まで続くコロンバスサークルのゲームカセットシリーズの金字塔と言える作品となった。

再販版にも発売当時の楽曲を完全収録。数々の名作ゲームで音楽を担当してきた11名ものアーティストが本作品のために書き下ろした全11曲を楽しめる。

カートリッジイメージ

「（FC/FC互換機用） 8BIT MUSIC POWER 10thAnniversary 限定版」

発売日：2月5日

価格：6,380円

初回出荷分限定購入特典：初代「8BIT MUSIC POWER」ラベルステッカー（製作スタッフ：イメージイラスト……RIKI氏、イメージイラスト背景……BAN-8KU）

【初代「8BIT MUSIC POWER」ラベルステッカー】

※画像は制作中のものになります

収録楽曲

01. BLACK CARTRIDGE 【hally】

02. PICO MY HEART 【国本剛章 (Takeaki Kunimoto)】

03. CIRCUS GAME 【佐野広明 (Hiroaki Sano)】

04. MASS PURPLE 【与猶啓至 (Keishi Yonao)】

05. NARU YONI NARU 【サカモト教授 (Prof.Sakamoto)】

06. PHASE OUT(0.8) 【Saitone】

07. ORIENTAL MYSTIQUE 【梶原正裕 (Masahiro Kajihara)】

08. EIGHT BIT JUNGLE 【慶野由利子 (Yuriko Keino)】

09. TIP-TRACK 303 【Tappy】

10. KIRAKIRA BUSHI 【Omodaka】

11. TESTPATTERN 【塩田信之 (Nobuyuki Shioda)】

＜製作スタッフ＞

プロデューサー/イラスト……RIKI プログラマー…………門真 なむ

グラフィック………EIN、小野 浩

※敬称略

作曲者 代表作リスト

Omodaka

代表作:（PS1/PS2）サルゲッチュ 1・3、ファンタビジョン、（スマホゲーム）忍ツク、（CD）Bridge Song、Sanosa、Otemoyan、Cantata no.147、Kyoteizinc

梶原正裕（Masahiro Kajihara）

代表作:（PC88）ヴァリス、電脳学園トップをねらえ!、（PC98）ふしぎの海のナディア、（PS1/PS2）プリンセスメーカー1・2・5、（AC）トリガーハート エグゼリカ

国本剛章（Takeaki Kunimoto）

代表作:（FC）スターソルジャー、迷宮組曲、忍者ハットリくん、新人類、ボンバーキング、ヘクター'87、桃太郎伝説、（PCE）カトちゃんケンちゃん、ビクトリーラン

慶野由利子（Yuriko Keino）

代表作:（AC）ゼビウス、ディグダグ、ドラゴンバスター、パックランド、フォゾン、スーパーパックマン、パック&パル、（FC）さんまの名探偵

Saitone

代表作:（CD）Overlapping Spiral、月面兎兵器ミーナ、鉄コン筋クリート Remix アルバム、U-zhaan ×Rei Harakami 川越ランデヴーの世界 Remix（CD）、（WEB）銀色の火（松本零士）

サカモト教授（Prof.Sakamoto）

代表作:（CD）INSERT2、REBUILD、さくら学院クッキング部 ミニパティ、（スマホゲーム）勇者と1000の魔王、三国テンカトリガー、（3DS）勇現会社ブレイブカンパニー

佐野広明（Hiroaki Sano）

代表作:（アニメ）セキレイ、とらいあんぐるハート、魔法少女リリカルなのは（A's/StrikerS/The MOVIE 1st）

塩田信之（Nobuyuki Shioda）

代表作:（FC）サマーカーニバル'92 烈火、マックスウォーリアー、ドキドキ遊園地、（SFC）UFO 仮面ヤキソバン、（GB）相撲ファイター、原人コッツ、（SS）必殺!

Tappy

代表作:（FC）キラキラスターナイト、8BITMUSICPOWERFINAL、（PCE）PC エンジン mini ファンタジーゾーン near Arcade

hally

代表作:（FC）キラキラスターナイト、（PSP）マイティガンヴォルト、（スマホゲーム）シューティングゆうしゃ

与猶啓至（Keishi Yonao）

代表作:（PS1/SS/PCE/X68000）あすか 120%、マッドストーカー、（X68000）ニューラルギア、（PC98）下級生 2、（AC）星霜鋼機ストラニア

※記載は、代表作のごく一部です

【「(FC/FC 互換機用) 8BIT MUSIC POWER 10thAnniversary 限定版」動作確認済みコロンバスサークル FC用互換機一覧】

FC用互換機 型番 FC用互換機8ビットコンパクト CC-8BCPF-WT FC用互換機8ビットコンパクト HDMI CC-8BCHF-WT FC用互換機8ビットコンパクト V2 CC-8BCV2-WT FC用互換機8ビットコンパクト V2＜ブックオフ限定版＞ CC-8BCV2-BO FC用互換機8ビットコンパクト V3 CC-8BCV3-WT FC用互換機8ビットコンパクト HD CC-8BCHD-CB FC用互換機 IPS 8ビットポケット HDMI CC-I8BPH-WT FC用互換機 IPS 8ビットポケット HD CC-I8PHD-WT FC用互換機 8ビットポケット CC-8BPKF-BK FC用互換機 8ビットポケットプラス CC-8BPPL-YW FC用互換機 8ビットポケットプラス＜クリアホワイト＞ CC-8BPPL-CW FC用互換機 8ビットポケットプラス＜ブックオフ限定版＞ CC-8BPPL-BO FC用互換機 8ビットポケット V2 CC-8BPV2-CW FC用互換機 8ビットポケット V2＜キラキラスターナイト Ver.＞ CC-8PV2K-CW FC/SFC用互換機 レトロコンボ CC-RETCO-BK FC/SFC用互換機 レトロコンボ RED CC-RETCR-RD FC/SFC用互換機 レトロコンボ RED V2 CC-RCRV2-RD FC/SFC用互換機 レトロコンボ GREEN CC-RETCG-GN FC/SFC用互換機 レトロコンボ HDMI CC-RETCH-BK FC/SFC用互換機 レトロコンボ HD CC-RTCHD-BK IPS 16ビットポケット HD用 FCカートリッジ変換アダプター CC-I16FA-GR FC互換機 DIYキット ファミつく HDMI CC-FCFTH-WT

※他社製互換機は全て、動作保証対象外となりますので、あらかじめご了承下さい。

※純正FC及びFC互換機の全てに対応するものではありません。製造時期等の要因により動作しない場合があります。コロンバスサークル製FC用互換機は動作確認済みとなります。他社製互換機は動作保証対象外となります

※本製品は、コロンバスサークルのオリジナル商品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。

※画面は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色、パッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。