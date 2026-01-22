柏木由紀子78歳、コンサート会場に溶け込む洗練コーデが話題「美しい」「素敵です」
女優の柏木由紀子が21日までにインスタグラムを更新。エレガントなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】柏木由紀子、スマートな雰囲気の全身ショットも（ほか3枚）
柏木が投稿したのは19日にサントリーホールで行われた、ピアニストで作曲家の辻井伸行によるコンサートのオフショット。複数公開されている写真には、シックな色のタートルネックにジャケット、パンツをコーディネートした彼女が、会場のロビーや入り口で佇む様子や、辻井伸行との記念ショットなどが収められている。
投稿の中で柏木は「長女と聴きに行きました」とつづり、演奏について「涙が自然と頬を伝うほど、優しく、強く、美しい」と絶賛。「演奏を聴きながら、心が洗われるというのはこういうことなんだな、と実感しました」とコメントしている。
コンサート会場に溶け込む洗練コーディネートに、ファンからは「美しい」「素敵です」「由紀子さんのコーディネート決まってます」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】柏木由紀子、スマートな雰囲気の全身ショットも（ほか3枚）
柏木が投稿したのは19日にサントリーホールで行われた、ピアニストで作曲家の辻井伸行によるコンサートのオフショット。複数公開されている写真には、シックな色のタートルネックにジャケット、パンツをコーディネートした彼女が、会場のロビーや入り口で佇む様子や、辻井伸行との記念ショットなどが収められている。
コンサート会場に溶け込む洗練コーディネートに、ファンからは「美しい」「素敵です」「由紀子さんのコーディネート決まってます」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）