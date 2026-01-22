170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、真冬にこの装い「めちゃくちゃ寒そう」
気象予報士の穂川果音が21日までにインスタグラムを更新。イルミネーションのそばで佇むノースリーブワンピース姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】穂川果音、ツリーの前で笑顔（ほか4枚）
穂川が「今週は寒いから気をつけてね！！と言いつつ、説得力のない年末の写真を笑」と投稿したのは自身のオフショット。写真にはライトアップされたクリスマスツリーのそばで佇む穂川のノースリーブワンピース姿が収められている。投稿の中で彼女は写真について「今年は寒くてあまりイルミハンター活動ができなかったので、年末年始にシンガポールでクリスマスイルミネーション探してきたよ〜」と説明している。
彼女の投稿にファンからは「めちゃくちゃ寒そう」「薄着になれる季節が待ち遠しい」などの声や「so beautiful」「めっちゃ似合ってて綺麗です」といったコメントが集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
【別カット】穂川果音、ツリーの前で笑顔（ほか4枚）
穂川が「今週は寒いから気をつけてね！！と言いつつ、説得力のない年末の写真を笑」と投稿したのは自身のオフショット。写真にはライトアップされたクリスマスツリーのそばで佇む穂川のノースリーブワンピース姿が収められている。投稿の中で彼女は写真について「今年は寒くてあまりイルミハンター活動ができなかったので、年末年始にシンガポールでクリスマスイルミネーション探してきたよ〜」と説明している。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）