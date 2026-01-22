本田真凜、「可愛すぎる」の声殺到 ユニフォーム姿にファン悶絶
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が21日までにインスタグラムを更新。エレガントなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】本田真凜、ユニフォーム×バンダナでクールな表情（ほか6枚）
本田が黒とピンクのハート絵文字と共に投稿したのは、複数のオフショット。写真には4人組ガールズグループ「BLACKPINK」と読売ジャイアンツのコラボユニフォームやTシャツ、スタジアムジャケットを着た姿が収められている。
彼女の投稿に「可愛すぎる」の声が相次いだほか「ほんとにアイドルすぎるかっこいいと可愛い両立さすが」「真凜ちゃん、超綺麗っす」「全部の写真が輝いてる！！」などの声も寄せられている。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。2025年は映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演した。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）
