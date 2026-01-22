ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØÉü¹ï¥·¥ê¡¼¥º¡×Âè3ÃÆ¡£ÃæÀî¤æ¤¡¢¹õÅÄ¤æ¤«¤ê¡¢¾®Ìº¤Ò¤í»Ò¤éÁ´47ºîÉÊÇÛ¿®²ò¶Ø
ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê²ÎÍØ¶Ê¤òÉü¹ï¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØÉü¹ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤¬¡¢ËÜÆü1·î21Æü¤è¤êÇÛ¿®²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØÉü¹ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤¬1963Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ38Ç¯¡Ë¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Â¿¤¯¤Î²ÎÍØ¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÎÍØ¶Ê¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ40¡Á50Ç¯Âå¤ÎºîÉÊ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÛ¿®¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÉü¹ï¤¹¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
º£²óÇÛ¿®²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÀî¤æ¤¡ÖÅìµþ¥¹¥«Ì¼¡×¡¢¹õÅÄ¤æ¤«¤ê¡Ö¥¹¥«¤ÇÍÙ¤í¤¦¡×¡¢¾®Ìº¤Ò¤í»Ò¡ÖÎø»»¿ô¡×Åù¡¢Á´47ºîÉÊ¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í ²ÎÍØÈëÊõ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Á´³Ú¶Ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ê¸ø¼°»îÄ°Æ°²è¡Ë¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í ²ÎÍØÈëÊõ´Û YouTube
https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan
¢¡³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
https://bio.to/showakayoufukkoku1
¢¡ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥óHP
https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news
¢£Äá²¬ÌïÀ¸
¡Ö¥µ¥é¥À¤Îµ¨Àá¡×
1.¥µ¥é¥À¤Îµ¨Àá
2.ËÁ¸±
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1977Ç¯(¾¼ÏÂ52Ç¯)3·î25Æü
¢£Äá²¬ÌïÀ¸
¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤16ºÍ¡×
1.¤¢¤Ö¤Ê¤¤16ºÍ
2.Áû¤¬¤ì¤Æ¥¯¥é¥¯¥é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1977Ç¯(¾¼ÏÂ52Ç¯)8·î25Æü
¢£Àîºê·É»°
¡Ö¿ÆÇÏ¼¯¡×
1.¿ÆÇÏ¼¯
2.Æì¤Î¤ì¤ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1977Ç¯(¾¼ÏÂ52Ç¯)10·î25Æü
¢£Äá²¬ÌïÀ¸
¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«·¯¡×
1.¤µ¤ï¤ä¤«·¯
2.¤Ö¤é¤ê¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1978Ç¯(¾¼ÏÂ53Ç¯)1·î25Æü
¢£Äá²¬ÌïÀ¸
¡Ö·îÌë¤Ï¤¤é¤¤¡×
1.·îÌë¤Ï¤¤é¤¤
2.ÇÏ¤Ë½³¤é¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤ä¤ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1978Ç¯(¾¼ÏÂ53Ç¯)8·î25Æü
¢£Äá²¬¤ä¤è¤¤
¡Ö¥Ú¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×
1.¥Ú¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È
2.¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1981Ç¯(¾¼ÏÂ56Ç¯)5·î26Æü
¢£Äá²¬ÌïÀ¸
¡Ö¥¹¡¼¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡¦¥½¥ó¥°Part2¡×
1.¥¹¡¼¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡¦¥½¥ó¥°Part2
2.²°º¬¤Î¾å¤Î¥é¥é¥Ð¥¤(¥¶¡¦¥Ë¥ã¥Ë¥ã¥â¥ó¥Ï¥ó¡¿°æ¾åÃéÌé)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1979Ç¯(¾¼ÏÂ54Ç¯)8·î25Æü
¢£Äá²¬ÌïÀ¸
¡ÖÌ´¸«¤ë¥¹¡¼¥¥ã¥Ã¥È¡×
1.Ì´¸«¤ë¥¹¡¼¥¥ã¥Ã¥È
2.ÀÄ¤¤É÷¤ÎÆü
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1980Ç¯(¾¼ÏÂ55Ç¯)5·î25Æü
¢£¥ä¥ó¥°¡¦¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥º
¡Ö¤µ¤é¤ÐÎÞ¤è¡×
1.¤µ¤é¤ÐÎÞ¤è
2.¥Ô¥ó¡¦¥Ý¥ó¡¦¥Ô¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)1·î15Æü
¢£¥ä¥ó¥°¡¦¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥º
¡ÖÈà¤Ï¥Ð¡¼¥â¥ó¥È¡×
1.Èà¤Ï¥Ð¡¼¥â¥ó¥È
2.¼ã¤¤Êö
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)4·î15Æü
¢£¼é²°¹À¡¿¥ä¥ó¥°¡¦¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥º
¡ÖÎø¤Î¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
1.Îø¤Î¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼(¼é²°¹À¡¿¥ä¥ó¥°¡¦¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥º)
2.ÌÀÆü¤«¤é¤Ï(¼é²°¹À)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)6·î1Æü
¢£¥ä¥ó¥°¡¦¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥º
¡ÖÍ¼ÍÛ¤¬ÄÀ¤à¤È¡×
1.Í¼ÍÛ¤¬ÄÀ¤à¤È
2.°¦¤·¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)10·î1Æü
¢£¹õÅÄ¤æ¤«¤ê
¡Ö¹¥¤¤Ê¤ªÊý¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡×
1.¹¥¤¤Ê¤ªÊý¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð
2.¥Ð¥Ð¥Ó¥Ó¥Ö¥Ö¥Ù¥Ù
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)6·î1Æü
¢£ÃæÀî¤æ¤
¡ÖÅìµþ¥¹¥«Ì¼¡×
1.Åìµþ¥¹¥«Ì¼(ÃæÀî¤æ¤)
2.¥¹¥«¤ÇÍÙ¤í¤¦(¹õÅÄ¤æ¤«¤ê)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)12·î10Æü
¢£¹õÅÄ¤æ¤«¤ê
¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¡×
1.¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ñ¥ó¥Á
2.Ê¿ËÞ¤Ê¤¢¤¤¤Ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)7·î1Æü
¢£¹õÅÄ¤æ¤«¤ê
¡Ö²Ö¤Ï¤¤¤Ä¿´¤Ëºé¤¯¡×
1.²Ö¤Ï¤¤¤Ä¿´¤Ëºé¤¯
2.ÎÞ¤Ë»¶¤ë²Ö
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1966Ç¯(¾¼ÏÂ41Ç¯)8·î1Æü
¢£¾®Ìº¤Ò¤í»Ò
¡ÖÎø»»¿ô¡×
1.Îø»»¿ô
2.¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¼ê»æ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1973Ç¯(¾¼ÏÂ48Ç¯)3·î1Æü
¢£¾®Ìº¤Ò¤í»Ò
¡Ö½éÎøÆüµ¡×
1.½éÎøÆüµ
2.½÷¤Î»Ò
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1973Ç¯(¾¼ÏÂ48Ç¯)10·î20Æü
¢£¾®Ìº¤Ò¤í»Ò
¡Ö½Õ¤Î»·¶¶¡×
1.½Õ¤Î»·¶¶
2.¥¶¥Ó¥¨¥ë¤ÎÍ¼ÍÛ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1974Ç¯(¾¼ÏÂ49Ç¯)2·î25Æü
¢£¾®Ìº¤Ò¤í»Ò
¡Ö±«¤Î³¤´ßÄÌ¤ê¡×
1.±«¤Î³¤´ßÄÌ¤ê
2.¤È¤·¤´¤í
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1976Ç¯(¾¼ÏÂ51Ç¯)3·î25Æü
¢£¾®Ìº¤Ò¤í»Ò
¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÍ½´¶¡×
1.¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÍ½´¶
2.Åß¤Î½ÐÍè»ö
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1974Ç¯(¾¼ÏÂ49Ç¯)5·î25Æü
¢£¾®Ìº¤Ò¤í»Ò
¡Ö¤¢¤ä¤È¤ê¡×
1.¤¢¤ä¤È¤ê
2.²ÖÆÞ¤ê
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1975Ç¯(¾¼ÏÂ50Ç¯)2·î25Æü
¢£¾®Ìº¤Ò¤í»Ò
¡ÖÉ÷¸«Ä»¤Î¤¢¤ëÄ®¡×
1.É÷¸«Ä»¤Î¤¢¤ëÄ®
2.²Æ¤ÎÍ¶ÏÇ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1975Ç¯(¾¼ÏÂ50Ç¯)7·î25Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö»ä¤ÎÎø¿Í¡×
1.»ä¤ÎÎø¿Í
2.´õË¾¤Î¾®È·
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)10·î15Æü
¢£»³ÅÄÂÀÏº
¡ÖÅìµþ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡×
1.Åìµþ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á(»³ÅÄÂÀÏº)
2.¤ªÆü¤µ¤Þ¤ªÁá¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(Åì»³ÌÀÈþ)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)1·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×
1.¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤µ¤è¤¦¤Ê¤é
2.¤½¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¿Í
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)2·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡ÖÌÀÆü»Ò¤Á¤ã¤ó¤Èº£Æü»Ò¤Á¤ã¤ó¡×
1.ÌÀÆü»Ò¤Á¤ã¤ó¤Èº£Æü»Ò¤Á¤ã¤ó
2.Îø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)4·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡ÖÉ÷¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤ê¡×
1.É÷¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤ê
2.½÷¤Î»Ò¤À¤â¤ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)6·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö¥¢¥£¥è¥Þ¥Þ¡×
1.¥¢¥£¥è¥Þ¥Þ
2.½½È¬ºÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)8·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö²æ¤¬²È¤Ï¤¿¤Î¤·¤¤µ¥¼Ö¥Ý¥Ã¥Ý¡×
1.²æ¤¬²È¤Ï¤¿¤Î¤·¤¤µ¥¼Ö¥Ý¥Ã¥Ý
2.¤·¤¢¤ï¤»¤Î±©º¬
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)10·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê²Î¡×
1.¤Á¤¤¤µ¤Ê²Î
2.¸«¤Ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1966Ç¯(¾¼ÏÂ41Ç¯)3·î1Æü
¢£»³ÅÄÂÀÏº
¡ÖÀï¤¨¡ª¥ª¥¹¥Ñ¡¼¡×
1.Àï¤¨¡ª¥ª¥¹¥Ñ¡¼(»³ÅÄÂÀÏº)
2.¥æ¥ß¤Î¤¦¤¿(Åì»³ÌÀÈþ)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1966Ç¯(¾¼ÏÂ41Ç¯)3·î10Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö¤½¤èÉ÷ÄÌ¤ê»°ÈÖÃÏ¡×
1.¤½¤èÉ÷ÄÌ¤ê»°ÈÖÃÏ
2.¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1966Ç¯(¾¼ÏÂ41Ç¯)6·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö»ä¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Í¡×
1.»ä¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Í
2.¤®¤¤²¤ó¤¤¤«¤¬
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1966Ç¯(¾¼ÏÂ41Ç¯)6·î1Æü
¢£Åì»³ÌÀÈþ
¡Ö°¦¤Î´ê¤¤¡×
1.°¦¤Î´ê¤¤
2.»ä¤òµö¤·¤Æ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1968Ç¯(¾¼ÏÂ43Ç¯)10·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡Ö°¥½¥¤Î²Ì¤Æ¡×
1.°¥½¥¤Î²Ì¤Æ
2.º¸ÍÍ¤Ê¤é¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Á¤ã¤ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1963Ç¯(¾¼ÏÂ38Ç¯)12·î10Æü
¢£ºäË§»Ò
¡Ö¥Ï¥¤¥Á¥ã¥¤¤³¤ÎÄ®¡×
1.¥Ï¥¤¥Á¥ã¥¤¤³¤ÎÄ®
2.Îø¤ÎÄ»
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)3·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡ÖÎÞ¤Á¤ã¤ó¡×
1.ÎÞ¤Á¤ã¤ó
2.¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤²¤Þ¤·¤çÇò¤¤²Ö
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)9·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡ÖÄ¬Áû¤ÎÄ®¡×
1.Ä¬Áû¤ÎÄ®(ºäË§»Ò)
2.¤½¤Î»þËÍ¤Ï¹Í¤¨¤¿(Á¥¶¶¹ÀÆó)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)1·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡Ö°¥½¥ÀÚÉä¡×
1.°¥½¥ÀÚÉä
2.½éÎø
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)3·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡ÖÎø¤Î½ª¤ê¤ÎÌ¸¤ÎÄ®¡×
1.Îø¤Î½ª¤ê¤ÎÌ¸¤ÎÄ®
2.Îø¤È¤ÏÃÎ¤é¤º
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)6·î1Æü
¢£¼ã»³¾´
¡Ö½Õ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
1.½Õ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð(¼ã»³¾´)
2.¥Þ¥Þ¤´¤Ï¤ó¤Þ¤À(ºäË§»Ò)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)8·î10Æü
¢£ºäË§»Ò
¡ÖÌ¾»Ä¤ê¤Î²Î¡×
1.Ì¾»Ä¤ê¤Î²Î
2.»ä¤âÎø¤·¤Æ¤¹¤Æ¤é¤ì¤Æ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1966Ç¯(¾¼ÏÂ41Ç¯)2·î1Æü
¢£¾®ÎÓ°°¡¿ºäË§»Ò
¡Ö¤«¤±¶¶²»Æ¬¡×
1.¤«¤±¶¶²»Æ¬(¾®ÎÓ°°¡¿ºäË§»Ò)
2.ÃË¤¬¤«¤±¤ëÌ´¤Î¶¶(ÅÏÅ¯Ìé¡¿ºäË§»Ò)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1966Ç¯(¾¼ÏÂ41Ç¯)5·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡ÖÅÏ¤êÄ»¤Ë¤âÌ´¤¬¤¢¤ë¡×
1.ÅÏ¤êÄ»¤Ë¤âÌ´¤¬¤¢¤ë
2.ÀÎ¤Øµ¢¤ê¤¿¤¤
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1967Ç¯(¾¼ÏÂ42Ç¯)10·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡ÖËÌ³¤Æ»¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×
1.ËÌ³¤Æ»¥Ö¥ë¡¼¥¹
2.¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1968Ç¯(¾¼ÏÂ43Ç¯)9·î1Æü
¢£ºäË§»Ò
¡ÖÌîµÆ¡×
1.ÌîµÆ
2.²£´é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§1974Ç¯(¾¼ÏÂ49Ç¯)12·î20Æü
