女優でヨガインストラクターの松本莉緒が「体脂肪８％」の時の姿を披露した。

２２日に自身のインスタグラムを更新し「このたび、初めてフィットネス誌Ｔａｒｚａｎに掲載していただきました！！」とうれしそう。この日に発売されたという。

インタビューを受け「『鍛える』だけでなく、ヨガを通して 呼吸・自律神経・心身のバランスをどう整え、休む勇気を持つか。４０代からの“しなやかな強さ”について、今の私の等身大の考えをお伝えしました」と内容を紹介した。

現在は主にヨガインストラクターとして活動している松本。「私は普段、ヨガや呼吸、ヨガストレッチなどの習慣がありますが、実は夫はトレーニングほぼゼロ…！」なんだとか。夫について「今年こそは、気持ちが安定する身体づくり、息子にとって健康的なパパになる、を目標に運動やスポーツをしてほしいなと思っています」と願った。

「家族の在り方も、カラダの在り方も、無理なく、長く、続けられることが一番。夫婦として運動や健康の価値観って大切！！皆さまはどんな年間トレーニング計画を立てていますか？他にも健康に意識高い方々の計画が凄（すご）く参考になるので、ぜひお手に取って読んでいただけたら嬉（うれ）しいです！！」とファンに呼びかけた。

トレーニングウェア姿で撮影した一枚をアップ。「写真はストイックにヨガの練習を毎日３時間していた時の。１日のご飯は２食・体脂肪８％。それでもマインドはポジティブで絶好調でした」。割れた腹筋がスゴい！「今は子どももいてゆるやかにヨガとお付き合いしてるから、身体のラインもゆるやかで心もふわぁ〜としてる。それはそれで完璧に追い込まず、ベストな自分で」とつづった。

フォロワーは「本当に美しいですねぇ」「凄い」「ほそっ！」とくぎ付けになった。

松本は１１歳の時、松本恵の名前でデビュー。１９９８年のドラマ「聖者の行進」では知的障害を持つ少女を演じ切りブレイク。中学卒業後に一度引退するも、高校卒業後に松本莉緒へと改名して復帰した。２２年に夫の実家がある新潟県に移住し、２４年にヨガスタジオをオープン。

今月１８日の投稿で、２０２７年３月を目安に、家族で新潟から東京へ拠点を移すと報告した。