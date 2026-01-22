飲料メーカーの「伊藤園」は２２日、都内で契約および新プロジェクト発表会を行い、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でオフィシャルグローバルパートナーとなり、「お〜いお茶」ブランドが⼤会全体のオフィシャルグリーンティーに採⽤されたことを発表した。イベント「お〜いお茶×Ｗｏｒｌｄ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｃｌａｓｓｉｃ 新ＰＲＯＪＥＣＴ発表会」には前巨人監督の原辰徳氏（６７）がゲストで出席した。

原氏は、おいに当たり、かつては巨人でともに戦った菅野智之投手（３６）についても言及。オリオールズからＦＡとなり、所属チームが決まらない中で侍ジャパン入りしたことについて「（菅野は）経験を持っているということ、それとアメリカの野球、ピッチクロックやボール、（イニング間に投手が）グラウンドでキャッチボールができないなど、やや日本と違うルールがある。そういう中で彼は経験値（があり）、それを教える、伝えられる選手だと思う。もちろんそれだけではなく先発として選ばれたと思う」とエールを送った。

さらには伯父という立場からも「智之とは、小さいときからよく知っている。自分の行き先（所属チーム）がはっきりしていないことに関して多少不安はあると思うけど、野球をやる覚悟、情熱がしっかりある。その中で侍のメンバーに選ばれたのは、それとは違う使命感、責任感の中で返事をしたと思う。これは伯父として、今年もどこかのメジャーリーグで戦う、投げる姿を見たいと願っております」と期待を込めた。