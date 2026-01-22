2月10日にデビュー35周年を迎えるZARDが1月21日から、東京・代官山 蔦屋書店にて“ZARD 代官山 Gallery”を開催中だ。

代官山は、2005年リリースのZARD最後のオリジナルアルバム『君とのDistance』のアートワーク写真が撮影された所縁の地のひとつ。＜ZARD 代官山 Gallery＞では、「負けないで」「マイ フレンド」を始めとする直筆歌詞ほか、写真、衣装など、ZARDの世界に触れるアイテム展示や、2月4日リリースの初のアナログ盤『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』の先行ストアプレイ、関連タイトル購入者を対象とした35周年キャンペーンも行われる。

また、ZARDの名曲の歌詞フレーズを来場者自身が組み合わせて作る“ZARD Word Art”コーナーも設けられており、オリジナルのWord Artを作ることができる。

■＜ZARD 35周年記念 “ZARD 代官山 Gallery” at 代官山 蔦屋書店＞

会期：2026年1月21日(水)〜2月4日(水)

時間：営業時間のとおり ※最終日は20時まで

場所：蔦屋書店1号館1階 音楽フロア

https://wezard.net/35th/golden-best/#zardDaikanyamaGallery

■完全生産限定アナログレコード『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』

2026年2月4日発売

【アナログ盤(LP4枚組)】

JBJJ-9001~04 18,000円(税込)

・LP4枚組全27曲収録

・ダブル紙ジャケット

・豪華三方背ボックス仕様

・ライナーノーツ封入：小胗大輔 執筆(Interview inc.代表／音楽ライター・評論家)

・40P歌詞ブックレット封入：未公開を含め本作のために新たにフォトをセレクト

・「Golden History 1991〜2006」封入：CDにも封入されている坂井泉水のコメント入りヒストリーをLPサイズに合わせた二つ折り仕様で封入

・スペシャル映像視聴用シリアルナンバー封入：CD初回限定盤特典DVDに収録されたTV SPOT映像をWEB視聴できるシリアルナンバー(視聴期限2027年2月28日まで)

・ダウンロードカード封入：アナログレコード音源がデジタルダウンロード出来るシリアルナンバー入りカード

●アナログ盤 収録曲

［DISC 1 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 Good-bye My Loneliness

2 眠れない夜を抱いて

3 IN MY ARMS TONIGHT

▼Side B

1 負けないで

2 君がいない

3 揺れる想い

4 もう少し あと少し…

［DISC 2 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 きっと忘れない

2 この愛に泳ぎ疲れても

3 Oh my love

4 こんなにそばに居るのに

▼Side B

1 あなたを感じていたい

2 愛が見えない

3 サヨナラは今もこの胸に居ます

［DISC 3 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 マイ フレンド

2 心を開いて

3 Today is another day

▼Side B

1 Don’t you see!

2 永遠

3 My Baby Grand

〜ぬくもりが欲しくて〜

4 運命のルーレット廻して

［DISC 4 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 Get U’re Dream

2 もっと近くで君の横顔見ていたい

3 今日はゆっくり話そう

▼Side B

1 星のかがやきよ

2 夏を待つセイル(帆)のように

3 ハートに火をつけて

詳細：https://wezard.net/35th/golden-best/

■35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞

2月06日(金) 大阪・フェスティバルホール

open17:30 / start18:30

（問）H.I.P. 03-3475-9999

2月10日(火) 東京・東京国際フォーラム ホールA

open17:30 / start18:30

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼チケット

全席指定 10,000円(税込)

※3歳以下入場不可 ※4歳以上チケット必要