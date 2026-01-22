ZARD、35周年記念＜ZARD 代官山 Gallery＞オープン
2月10日にデビュー35周年を迎えるZARDが1月21日から、東京・代官山 蔦屋書店にて“ZARD 代官山 Gallery”を開催中だ。
代官山は、2005年リリースのZARD最後のオリジナルアルバム『君とのDistance』のアートワーク写真が撮影された所縁の地のひとつ。＜ZARD 代官山 Gallery＞では、「負けないで」「マイ フレンド」を始めとする直筆歌詞ほか、写真、衣装など、ZARDの世界に触れるアイテム展示や、2月4日リリースの初のアナログ盤『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』の先行ストアプレイ、関連タイトル購入者を対象とした35周年キャンペーンも行われる。
また、ZARDの名曲の歌詞フレーズを来場者自身が組み合わせて作る“ZARD Word Art”コーナーも設けられており、オリジナルのWord Artを作ることができる。
■＜ZARD 35周年記念 “ZARD 代官山 Gallery” at 代官山 蔦屋書店＞
会期：2026年1月21日(水)〜2月4日(水)
時間：営業時間のとおり ※最終日は20時まで
場所：蔦屋書店1号館1階 音楽フロア
https://wezard.net/35th/golden-best/#zardDaikanyamaGallery
■完全生産限定アナログレコード『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』
2026年2月4日発売
【アナログ盤(LP4枚組)】
JBJJ-9001~04 18,000円(税込)
・LP4枚組全27曲収録
・ダブル紙ジャケット
・豪華三方背ボックス仕様
・ライナーノーツ封入：小胗大輔 執筆(Interview inc.代表／音楽ライター・評論家)
・40P歌詞ブックレット封入：未公開を含め本作のために新たにフォトをセレクト
・「Golden History 1991〜2006」封入：CDにも封入されている坂井泉水のコメント入りヒストリーをLPサイズに合わせた二つ折り仕様で封入
・スペシャル映像視聴用シリアルナンバー封入：CD初回限定盤特典DVDに収録されたTV SPOT映像をWEB視聴できるシリアルナンバー(視聴期限2027年2月28日まで)
・ダウンロードカード封入：アナログレコード音源がデジタルダウンロード出来るシリアルナンバー入りカード
●アナログ盤 収録曲
［DISC 1 ◆◆◆◆◆◆］
▼Side A
1 Good-bye My Loneliness
2 眠れない夜を抱いて
3 IN MY ARMS TONIGHT
▼Side B
1 負けないで
2 君がいない
3 揺れる想い
4 もう少し あと少し…
［DISC 2 ◆◆◆◆◆◆］
▼Side A
1 きっと忘れない
2 この愛に泳ぎ疲れても
3 Oh my love
4 こんなにそばに居るのに
▼Side B
1 あなたを感じていたい
2 愛が見えない
3 サヨナラは今もこの胸に居ます
［DISC 3 ◆◆◆◆◆◆］
▼Side A
1 マイ フレンド
2 心を開いて
3 Today is another day
▼Side B
1 Don’t you see!
2 永遠
3 My Baby Grand
〜ぬくもりが欲しくて〜
4 運命のルーレット廻して
［DISC 4 ◆◆◆◆◆◆］
▼Side A
1 Get U’re Dream
2 もっと近くで君の横顔見ていたい
3 今日はゆっくり話そう
▼Side B
1 星のかがやきよ
2 夏を待つセイル(帆)のように
3 ハートに火をつけて
詳細：https://wezard.net/35th/golden-best/
■35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞
2月06日(金) 大阪・フェスティバルホール
open17:30 / start18:30
（問）H.I.P. 03-3475-9999
2月10日(火) 東京・東京国際フォーラム ホールA
open17:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
▼チケット
全席指定 10,000円(税込)
※3歳以下入場不可 ※4歳以上チケット必要
