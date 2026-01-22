様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー『ズートピア』グッズが登場！

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の食器やダイカットバッグなどがラインナップされています☆

スケーター ディズニー『ズートピア』グッズ

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで発売中

スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の人気キャラクター、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をモチーフにしたグッズが登場！

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』で最高の相棒として活躍するウサギの「ジュディ・ホップス」とキツネの「ニック・ワイルド」が、毎日の生活を彩るグッズになりました。

ランチグッズは、食器洗い乾燥機に対応しており、実用性を備えています。

また、キャラクターのお顔を大胆にデザインしたダイカットグッズは、持っているだけで気分が上がるユニークな仕上がりです。

食洗機対応 ふわっと弁当箱（ニック）

価格：1,760円(税込)

容量：約530ml

サイズ：186×108×62mm

「ニック・ワイルド」のお顔をアップでプリントした「食洗機対応 ふわっと弁当箱」

ドーム型のフタで、ご飯やおかずがふんわり詰められ、押し潰されるのを防ぎます。

※食洗機対応です

食洗機対応 ふわっと弁当箱2段（ニック）

価格：1,980円(税込)

容量：約600ml（上本体230ml・下本体370ml）

サイズ：169×100×90mm

バッグに収納しやすいスリムタイプ。

食洗機にも対応した2段ランチボックスです。

ダイカットメラミンボウル（ジュディ）

価格：1,100円(税込)

容量：450ml

サイズ：120×H66mm

｢ジュディ・ホップス｣の顔をかたどったボウル。

深さがあるためシリアルやサラダの盛り付けに適しています。

ダイカットメラミンボウル（ニック）

価格：1,100円(税込)

容量：450ml

サイズ：120×H86mm

｢ニック・ワイルド｣のデザインが施されたメラミン製のボウル。

｢ジュディ・ホップス｣と揃えて使うのもおすすめです☆

スエット素材ダイカットバッグ（ニック）

価格：3,300円(税込)

やわらかなスエット素材を使用した「ニック・ワイルド」のダイカットバッグ。

ちょっとしたお出かけに便利なダイカット型のバッグです。

スエット素材ダイカットバッグ（ジュディ）

価格：3,300円(税込)

やわらかなスエット素材を使用した、「ジュディ・ホップス」のダイカット型のバッグ。

ピンと立った耳や大きな目がかわいい☆

キルティング生地ランチバッグ（ニック）

価格：2,200円(税込)

サイズ：300×180×120mm

手触りの良いキルティング生地を使用したランチバッグもラインナップ。

お弁当箱と水筒がすっきり収まるサイズのバッグです。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」のおしゃれでかわいい弁当箱やバッグ！

スケーター ディズニー「ズートピア」グッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで発売中です。

