コスモライフ「産後ママの暮らしの実態調査」！コスモライフ「産後ママの暮らしの実態調査」

コスモライフから、産後ママの暮らしの実態に関する調査結果が発表されました。

全国の産後1年以内のママ約1,000名を対象に行われたこの調査では、産後ママの半数以上が「1日に自由に使える時間は1時間未満」であるという現状が浮き彫りになっています。

調査結果から見えた「幸せのカギ」となる時間や、ママたちをサポートするために公開された「産後ママのトリセツ」、無料モニター募集についてお伝えします。

コスモライフ「産後ママの暮らしの実態調査」

調査の結果、産後ママの57.9％が、1日に自由に使える「自分のための時間」は1時間未満であると回答しました。

また、「十分に自分時間を取れている」と感じているママはわずか6.3％にとどまり、46.7％のママが「ほとんど取れていない」「あまり取れていない」と回答するなど、多くのママが時間の不足に悩んでいる実態が明らかになっています。

幸せのカギは「1日1時間以上の自分時間」

分析によると、1日の自分時間が1時間未満のママの83.2％が「時間が取れていない」と感じている一方、1時間以上の自分時間を確保できているママの65.4％は「十分取れている」と回答しています。

このことから、「1時間」というラインが日々の満足度を分ける大きなポイントになっていると言えます。

時間の使い道と心の余裕

自分時間の過ごし方にも大きな違いが見られました。

十分に時間を取れているママは、「好きな飲み物を楽しむ」「趣味や好きなことに触れる」など、リフレッシュのための前向きな行動を選ぶ傾向にあります。

対照的に、時間が足りていないママに「もっと時間があればどう使いたいか」を尋ねると、「何もせずぼーっとする（33.6％）」という回答が目立ちました。

何よりも心身の疲れを癒すことを優先したいという、切実な気持ちが表れています。

また、自分時間が取れていないママは、「気分の落ち込み・不安・イライラ」や「睡眠の質の低下」を感じる割合が高く、自分時間の有無がメンタルの安定に直結している様子もうかがえます。

自分時間を確保できているママほど、家事負担を軽く感じている傾向もあり、特に「食事の準備」や「こどもの世話」においてその差が顕著です。

1時間以上の自分時間を生み出すためには、家族の協力や家事負担の軽減が欠かせない要素となっています。

「産後ママのトリセツ〜10ヵ条〜」を公開

この調査結果を受け、コスモライフは産後ママと家族がより良い毎日を過ごすためのヒントをまとめた「産後ママのトリセツ〜10ヵ条〜」を公開しました。

パパや家族が「何をすればママの負担が軽くなるのか」を知るための行動のヒントとして活用できるコンテンツ。

特設ページおよび公式Instagramにて公開されています。

ハミングウォーター無料モニター募集

さらに、産後ママを応援する取り組みとして、浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」の3ヶ月間無料モニターが募集されています。

ミルクづくりや飲み物の準備にかかる負担を軽減し、ママたちに小さなリラックスタイムを届けることを目的としたキャンペーンです。

【モニター募集概要】

募集人数：抽選で5名様

期間：3ヶ月間（ハミングウォーターのある暮らしをお試し）

応募期間：2026年1月22日（木）〜2026年2月5日（木）

応募フォーム：https://business.form-mailer.jp/fms/c866a0a5319462

【ハミングウォーターについて】

水道水を注ぐだけで利用できる浄水型ウォーターサーバー。

重たい水ボトルの交換が不要で、定額制のため料理などにも気兼ねなく使用可能です。

業界トップクラスの浄水性能で、赤ちゃんのミルクづくりにも適しています。

産後ママの「1日1時間の自分時間」創出をサポートする取り組み。

コスモライフ「産後ママの暮らしの実態調査」および「産後ママのトリセツ」の紹介でした。

