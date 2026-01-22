「『止まれ』なのに止まらない…回避できた」田んぼに囲まれ見通しよい交差点で車とバイクが衝突…60代バイク運転手投げ出され搬送　愛知

愛知・北名古屋市にある交差点で19日、乗用車とバイクの交通事故がカメラに捉えられた。衝突でバイクの運転手が投げ出され、病院に搬送された。現場は見通しのいい十字路だったが、乗用車が一時停止を守らずに進入していた。

乗用車と衝突し投げ出されたバイク運転手

愛知・北名古屋市で19日午前7時半頃に撮影されたのは、事故の瞬間だ。

画面手前から現れた車が交差点にさしかかった時、バイクと衝突した。そのはずみでバイクの運転手が、道路へ投げ出された。

当時、事故現場近くにいたという撮影者は、「初めてですね、そこで事故を見たのは。一方通行でバイクが来る方向からしか走れない。左からしか来ないんです。考え事をしていたのか、バイクを見ていなかったのかわからないですけど…見通しはいいです、本当に」と語る。

交通ルール守らず「止まらず行っちゃった」

目撃者によると、事故が起きたのは田んぼに囲まれた十字路で、見通しのよい場所だったという。

なぜここで事故が起きたのか。目撃者は、「『止まれ』なのに止まらないんですよ。止まっていたら回避できていたと思うんですけど…交通ルールを守らずに（停止線で）止まらずに行っちゃったんでしょうね」と話している。

消防によると、原付バイクを運転していた60代男性が腰などに痛みを訴え、病院へ搬送されたという。

（「イット！」 1月21日放送より）