Suchmos・YONCE＆TAIHEIによる一夜限りのJ-WAVEスペシャルライブの公開が決定
J-WAVEがSuchmosとコラボレーションした企画『J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos - Celebrate the love that looks like you. - 』の一環として、J-WAVEスタジオで行われたYONCE（ボーカル）、TAIHEI（キーボード）による一夜限りのスペシャルライブの模様が、J-WAVEの公式YouTubeチャンネルにて、きょう22日午後10時にプレミア公開されることが決定した。
【動画】Suchmos「Marry」ミュージックビデオ
同企画は昨年末に実施され、Suchmosが約5年ぶりに発表した新曲「Marry」をテーマソングに掲げ、“普遍的で実感のある愛”、そして“日常と人生をともに歩む決意”をキーワードに、リスナーの「それぞれの愛のかたち」を応援してきた。
本ライブ映像は、Suchmosの代表曲「STAY TUNE」をはじめ、バンドの活動初期から数々のミュージックビデオ作品を手がけ、J-WAVE『THE PLAYBACK』のナビゲーターでもある演出家・山田健人氏が監督を務めている。
