「宇宙からの絶景」投稿が話題…帰還の油井亀美也宇宙飛行士（55）会見「睡眠の質は宇宙の方がいい気がします」

宇宙から地球に帰還した日本人宇宙飛行士・油井亀美也さん。

21日の会見で、宇宙でのミッションや今後の展望を語りました。

ISS（国際宇宙ステーション）から、1月15日に地球に帰ってきた宇宙飛行士の油井亀美也さん。

油井さんといえば、宇宙から見える絶景の投稿の数々が話題を呼んできました。

そのうちの1つが、帰還直前の12日に投稿されたオーロラの映像です。

油井さん本人も「私がまもなく帰還するのを知って、太陽さんが頑張ってくれたのか、とても美しいオーロラを撮影することができました」とコメントしています。

同僚の宇宙飛行士に健康上の懸念があり、当初の予定より早い帰還となった油井さん。

今回の5カ月間にわたるミッションを「もちろん私たちは早く帰還しましたが、このような判断を含め、これは将来の有人宇宙飛行にとって非常に良い経験になると思います」と振り返りました。

会見で「今回のフライトが最後かもしれない」とも明かした油井さん。

今後は若手の育成に取り組む意欲を示しています。

また、油井さんは「睡眠の質は宇宙の方がいい気がします」ともコメントしています。