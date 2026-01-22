たんぽぽ・白鳥久美子、ベランダ菜園の経過を報告「ほんの少し大根の頭が見えます」 容器にはペットボトルを活用「驚くほど育っている」「すごい」
2児の母でお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子（44）が21日、自身のインスタグラムを更新。自宅のベランダで育てている菜園の経過を報告した。
【写真】「すごい」「驚くほど育っている」ペットボトル容器で栽培中の大根
これまでの投稿で「大根の種をペットボトル容器に植えました」と明かしていた白鳥。この日は「ペットボトル大根が徐々に育ってきています」と、容器から青々と茂る立派な大根の葉の写真を公開した。
白鳥は、土の中から「ほんの少し大根の頭が見えます」と成長を喜び、「水やりも適当なのに育ってくれてありがとう」と植物の生命力に感謝。栽培のコツとして「ちなみに液肥を水に混ぜて水やりしてます」と、手入れの様子も明かしている。
コメント欄には「驚くほど育っている」「私も真似たい」「すごいですね〜さすがですね〜」などの声が寄せられている。
