お笑いコンビ、ナインティナインが、21日放送のフジテレビ系音楽番組「週刊ナイナイミュージック」（水曜午後11時）に出演。3月で番組が終了の同番組が番組フェスを開催することを報告した。

ゲストのaikoから「ナイナイのおふたりのみなさんの中でやる音楽のフェスはないんですか？」と質問し「せっかくいろんな人が来られたからやったら？」とすすめた。

矢部浩之は「急にできないでしょ？場所とか」と聞き、岡村隆史も「やれんねやったらやってみたいのはもちろんあります」と意欲を見せた。

スタッフから「3月4日なら大きいスタジオ空いています」とカンペが出され、岡村は「大きいスタジオよりも小さいところから始めないと。いきなり大きいところ行ったら恥かくときあるやん」とつっこんだ。

スタッフは「おふたりがやりたければ…」と聞くと、岡村は「俺たちはやりたいと思っている」と即答した。

aikoは「私も出たい」と語り、岡村は「aikoが出てくれんねやったらもう全然フェスやりますよ」と意欲を見せた。

矢部は「3月4日やで？ライブ中」とカンペが出されつっこんだ。aikoは「ツアー中」と語った。

岡村は「裏切りやな、それは」と突如aikoを詰め、スタジオの笑いを誘った。

aikoは「第2回とか、3回、4回とフェスが続いていってそのとき出してほしい」と出演を熱望した。

岡村は「じゃあ、ドームやな。そうしたら」と答えると、aikoは「ちっちゃいところからって言ったじゃないですか」とつっこんだ。