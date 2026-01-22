熊本県阿蘇市で20日に起きた遊覧ヘリコプターの事故で国の運輸安全委員会は21日、この事故を航空事故と確認し航空事故調査官が22日朝から本格的な調査を始めています。

20日、阿蘇市のカドリー・ドミニオンのヘリポートを離陸した遊覧ヘリコプターが消息を絶ち、その後中岳第一火口内の斜面で大破した機体が見つかりました。

ヘリは台湾から観光に来た41歳の男性と36歳の女性を乗せ、64歳の男性パイロットが操縦していましたが3人の安否は分かっていません。

国の運輸安全委員会はこの事故を航空事故と確認し、22日朝から航空事故調査官がヘリの運航会社への聞き取りなどを始めています。

運輸安全委員会 田上啓介航空事故調査官

「火口での事故は（国内では）初めてと理解している。調査が非常に難航することは予測できる」

また調査官によりますと、大破したヘリにはフライトレコーダーが装備されていないということです。

現場は22日も強風や厳しい冷え込みが続いていて、午前中は現場で調査を行うための気象状況の確認が行われました。

午後からは消防のドローンや県警のヘリで遊覧ヘリが墜落した位置の特定をすすめる予定です。