フィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さん（38）が21日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。フィギュアスケーターの食事制限についてアドバイスを送った。

番組では「ミラノ・コルティナ五輪目前！魅惑のオリンピアン初来店！」と題し、安藤さんと元日本代表で14年ソチ五輪に出場した、タレント高橋成美（34）が出演した。

フィギュアスケートに打ち込む子どもを持つ親から、食事制限に関する悩みの声が寄せられると、安藤さんは「私はあんまり食事制限はしないほうが良いんじゃないかというタイプです」。

その理由について「特に小学校から中学校くらいまでは骨をしっかり。ホルモンの成長期じゃなくて体の成長期があるので、そこであまりにも制限してしまうと、骨がちゃんと育たないので今後ケガが多くなる危険性がある。すごく意識されるお母さんや選手って多いんですよ。素晴らしいことですけど、あまり早くから食事制限するのは、私はオススメしない」と持論を展開。自身の経験として「気をつけることでその時の体重を行ったり来たりくらいを保っていれば、その後のホルモンバランスが整ってくれば、キレイな体で痩せやすくなってくる」とアドバイスを送った。

一方で、食事制限はストレスもかかるため、自身は「ラー博とか好きです」と、現役時代からラーメンも食べに行っていたと明かした。

現役時代は2〜3週間おきに試合があり、全日本フィギュアスケート選手権はクリスマス頃の開催。全選手が大会に向けて集中しており、「楽しみがないじゃないですか。遊べないし、ケーキもないし。だけど、クリスマスだし、だいたいショートプログラムがイブで、私はショートの後のホールケーキを皆で食べるのを目標に頑張ってました」とモチベーション維持を振り返った。

コットン西村真二から「翌日のフリーは大丈夫なんですか？」と心配されたが、「そんな、だって、変わらないですって」と笑い飛ばしていた。