大賞は2倍に進化した話題のディフューザー＜車内アクセサリー部門＞【CGPカー用品大賞2025】

【CGPカー用品大賞2025】

もっとも身近なカー用品が車内アクセサリー。気分を盛り上げたり、快適性をアップさせたり、自分好みの空間を作り出す大切なアイテム。大賞の他にも新しくて面白いモノが目白押し。特にセキュリティグッズに注目したい。

快適なドライブを楽しむために役立つ車内アクセサリー。純正の装備だけでは物足りない部分を補ってくれる実用品だけでなく、自分の好み反映させる趣味性の強いものまでさまざまなタイプがそろう。

大賞に選んだのは、2025年11月にデビューした「噴霧式フレグランスディフューザーダブル ブラック」。

カーメイトの噴霧式フレグランスディフューザーは同社の大ヒットモデルで、本体内部にセットした専用フレグランスオイルの香りを空気微粒子に変えて車内に噴霧する。このモデルではセットできるボトルが2個に増え、気分や状況に合わせて香りをボタンひとつで切り替えられる。ランプの光っている位置と色でどちらの香りが噴霧されているかを見分けられる。

サイズは従来と大きく変わらずドリンクホルダーに納まり、電源はUSBから取得する。香りの強さはセンサーボタンの操作によってレベル1（微香）、レベル2（普通）、レベル3（強め）に切り替えられ、レベル1であればフレグランスオイルは約20カ月も長持ちする。

【車内アクセサリー部門】

【大賞】

■大人気のディフューザーが2本内蔵タイプへと進化！

カーメイト

「噴霧式フレグランスディフューザー ダブル ブラック（L10621）」（実勢価格：1万2800円前後）

2つの香りを気分や乗員によってボタン1つで香りを切り替えられるアイデアが楽しい。切り替えの手軽さ、わかりやすさもなかなかのもの

ドリンクホルダーサイズの本体に2本の専用フレグランスオイルが入るように進化。好みの2つの香りを切り替えて楽しめ、香りの強さは3段階から選べる。電源はUSBから取得でき、クルマだけでなく自宅やオフィスでも使える。

▼香りやレベルをワンタッチで切り替え

▲ランプの色と位置によって、2つのフレグランスオイルのうちどちらが噴霧されているかをひと目で確認できる

▼本体内部に異なる香りを２本同時にセットできる

▲2本の専用フレグランスオイルを本体内にセットできる。季節に合わせた限定オイルも随時リリースされている

【ベストロック賞】

■目に見えるセキュリティで車両盗難に遭遇しにくいクルマに！

エーモン

「ピットブル ハンドルロック【4874】」（実勢価格：8800円前後）

▲グレー×ブラックの落ち着いたカラー。収納袋が付属しているのも親切

最終的に車両盗難を防ぐのは物理的なロック機構。国内メーカーだけあり、取り回しやすさやキズ防止などユーザー思いの設計を感じられる

物理的に車両の持ち去りを防ぐハンドルロック。4ケタのダイヤル式で素早く取り付け、取り外しが可能だ。素材には高強度の特殊合金を採用し、ハンドルと接触する部分には傷をつけないようクッション素材が使われている。

▼物理的なロックで盗難に遭いにくくなる！

▲ハンドルの外径約300〜450mmの車両に対応。軽量コンパクトなため、狭い車内でも扱いやすい

【強力キープ賞】

■角度調整は自由自在！ 手軽に確実にセットできる!!

エレコム

「MAGKEEP 車載スマートフォンホルダー 吸盤タイプ」（実勢価格：3280円前後）

コンパクトで視界を妨げにくいうえダッシュボードに強力な固定ができる。MagSafe対応のiPhoneやケースを使用しているなら要チェック

強力なゲル吸盤と真空状態を作り出すダイヤルでダッシュボードに確実に固定できるスマホホルダー。スマホと接する面にはN52超強力ネオジウムマグネットを採用し、MagSafe対応スマホやケースをガッチリとホールドする。

▼ガッチリ固定できるから走行中に揺れても安心

▲2カ所のジョイント部と台座の360°回転で好みのセッティングが可能。使わないときはコンパクトにたたむこともできる

【安心装備賞】

■愛車の位置を追跡して盗難対策や駐車場での発見に！

KEIYO

「PD対応シガーソケット型 スマートタグ AN-S158PDK」（実勢価格：8800円前後）

▲iPhoneの「探す」アプリによる追跡はGPSが届かない場所でも有効。Appleの公式認証であるMFiを取得済み

万が一の車両盗難だけでなく、広い駐車場でスペースがわからなくなったときなど、追跡機能は日頃から役立つ。もちろん利用料はかからない

自動車用12V電源をUSBタイプC（PD対応）とタイプAに変換できる電源ソケットにiPhone用スマートタグを内蔵。iPhoneの「探す」アプリを利用することで車両の現在位置を追跡できる。車両盗難時だけでなく駐車場でも便利。

▼電源切れの心配がなくスマホの充電にも便利

▲スマホやタブレットなどのモバイル機器や各種車内用品の充電、給電に利用できるUSBポート

【プチカスタム賞】

■超〜実用的なのにドレスアップ効果も満点！

カーメイト

「ジムニー専用 デジタルランドメーター（CX504K）」（実勢価格：3万2800円前後）

オフロード感の演出でドレスアップ効果も抜群。電源はアクセサリーソケットから取得できて取り付けも簡単だ。ジムニーオーナー大注目！

ジムニー（JB64）／ジムニーシエラ（JB74）専用設計のデジタルランドメーターで、純正品のようにジャストフィット。ピッチ（左右傾斜）やロール（前後傾斜）のほか、日付、時刻、時速、標高、電圧などの確認もできる。

▼まるで純正品のようなフィット感が最高！

▲オーバヘッド取り付けで見た目がスマートなうえ、前方視界を妨げない。計測用のGPSレシーバーも内蔵する

▼搭載機能

※2025年11月17日発売「CarGoodsPress」108号P24-25ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／浜先秀彰＞

