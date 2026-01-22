ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A』の公式サイトで、Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A』およびNintendo Switch 2 ソフト『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』の更新データ（Ver.2.0.1）を配信したと発表した。

今回の更新では、アイテム獲得の調整、『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の要素について確認済みの不具合の修正を行った。

アイテム獲得の調整では、きのみとメガカケラが対象となった。

きのみの売店で複数個購入できるようになったほか、『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』のストーリー開始後にヌーヴォカフェ3号店の店員からきのみを購入できるようになった。

メガカケラについては、所持数の上限が999から9999に引き上げられた。

『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の不具合修正は、「特定の異次元の中においてポケモンが技を出す際に対象以外の方向に向かってしまう」といったものや、メガシンカ図鑑に色違いポケモンが登録されないといったものまで含まれている。

不具合修正の詳細は、お知らせページを確認してもらいたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）