手が美しいと思う「Snow Manのメンバー」ランキング！ 3位「深澤辰哉」を抑えたトップ2は？
『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」で首位を獲得し、 2年連続1位に輝いた「Snow Man」。手の形や指先まで意識されたパフォーマンスに魅力を感じるファンも多いようです。
All About ニュース編集部は12月18日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「手が美しいと思うSnow Manのメンバー」ランキングを紹介します！
3位にランクインしたのは、深澤辰哉さんです。最年長メンバーであり、グループでは進行役としてもチームを牽引。深夜バラエティー番組『おまかせキング』（フジテレビ系）では、初の単独司会も務めました。
また、2025年夏ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）や2024年放送の『わたしの宝物』（フジテレビ系）への出演など、俳優としても活躍。迫真の演技が話題を呼びました。
回答コメントでは「自分でも手が綺麗と言っているから」（10代女性／鳥取県）、「白くて細くてきれいそう」（20代女性／静岡県）、「細くて白くて綺麗だから」（30代女性／奈良県）などの声が集まりました。
2位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。端正な顔立ちと高身長を生かし、アイドルやモデル、俳優など幅広いフィールドで活躍。クールに見えて天然な一面もあるというギャップも魅力です。
俳優としては、2022年にNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』や社会現象を起こしたドラマ『silent』（フジテレビ系）の出演で大ブレーク。好感度も高く、キリンビールの「晴れ風」やキリン「午後の紅茶」など、CMにも多数出演しています。
回答者からは「指が長く、全体的にバランスが良い印象があるから」（30代男性／富山県）、「長身なので手も大きいが指が細くてキレイだから」（50代女性／愛知県）、「指が長く、骨格が美しく整っていて、まるで彫刻のような静けさを感じるから」（50代男性／広島県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ラウールさんです。2015年に事務所に入所し、2019年に「Snow Man」に加入。パリコレに出演するなど、モデルや俳優としても才能を開花しています。
2025年の秋ドラマ『愛の、がっこう』（フジテレビ系）では、読み書きが苦手なホストという難役を好演。活躍の場を広げています。
回答コメントでは「全体的にモデル体型であるが、手先も細長く魅力的なパーツの一部であると感じたから」（30代女性／富山県）、「ダンスの時の指使いがきれいなので」（50代男性／大阪府）、「カリスマックスのダンスを見ている時に指先キレイだなと思ったから」（50代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
