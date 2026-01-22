炎上した育成ゲーム、謝罪「飼い主の皆様に混乱とご不快な思いを」。一部「そんなに金が欲しいなら」批判止まず
育成ゲーム「リヴリーアイランド」の公式X（旧Twitter）は1月21日に投稿を更新。炎上した新イベントについて謝罪し、安堵（あんど）の声が上がりました。
【投稿】炎上を謝罪し新報告を
今回「お詫びと必要dd数の再調整のご案内」と題し、改めて声明を発表。「1月23日（金）12:00より開始予定の新イベント『/generate LAB』におけるdoodoo使用時の1回あたりの必要量につきまして、2025年12月29日（月）のYouTube配信『大研究共有会』での先行紹介内容と実際に決定した内容に差が生じたことについて、度重なるご案内で飼い主の皆様に混乱とご不快な思いをおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。
「飼い主の皆様からのお声を真摯に拝読し、再度の検討を重ねた結果、『/generate LAB』のdoodoo使用時の必要数は、1回あたり10,000ddとして開催することを改めて決定いたしました」と、必要となるdoodoo数を下げたことを報告しました。
一方で「そんなに金が欲しいなら任意視聴の広告つけたらどうですか？」「成功率の具体的な数値を教えてくれなきゃ意味ない」「ちょっと運営守銭奴すぎ」「信頼を失うのは簡単だし取り戻すのは難しい」と、厳しい声も少なからず寄せられていました。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】炎上を謝罪し新報告を
「深くお詫び申し上げます」19日に発表した新イベントに関するお知らせの中で、事前に告知していた内容と一部大幅に異なる箇所があり、それが炎上していた同ゲーム。消費者庁に通報する人も現れる事態に発展していました。
「飼い主の皆様からのお声を真摯に拝読し、再度の検討を重ねた結果、『/generate LAB』のdoodoo使用時の必要数は、1回あたり10,000ddとして開催することを改めて決定いたしました」と、必要となるdoodoo数を下げたことを報告しました。
「めっちゃ楽しみになってきた」コメントでは、「うぉおおお！！！ 10000ddに戻ってる！！ ありがとうございます わぁ めっちゃ楽しみになってきた」「元の価格での実装ありがとうございます」「考え直して頂けた事は有り難いです」「対応お疲れ様です」と、歓喜の声が多く上がっています。
一方で「そんなに金が欲しいなら任意視聴の広告つけたらどうですか？」「成功率の具体的な数値を教えてくれなきゃ意味ない」「ちょっと運営守銭奴すぎ」「信頼を失うのは簡単だし取り戻すのは難しい」と、厳しい声も少なからず寄せられていました。(文:橋酒 瑛麗瑠)