「かわいいカップル！」夫婦お笑いコンビ、新婚旅行でハワイへ！ 「素敵すぎる」「新婚旅行の正解」
お笑いコンビ・エレガント人生の中込悠さんは1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。新婚旅行でアメリカ・ハワイを訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】エレガント人生のハワイ新婚旅行
ファンからは「素敵すぎる」「新婚旅行の正解」「かわいいカップル！」「エレガント人生でしか得られない栄養がそこにある」「こんなにエレガントな夫婦他にいる??」などの声が寄せられました。
「こんなにエレガントな夫婦他にいる??」中込さんは「新婚旅行でハワイに行ってきました！」と明かし、4枚の写真を投稿。妻で相方の山井祥子さんとハワイを旅行する様子が写っています。ステーキを食べたりスキューバダイビングをしたりして楽しんだようです。
「ほまにこの人が撮る祥子可愛すぎ」12日には「あれから十二年。午も一周、祥子も順調」とつづり、山井さんの過去と現在の比較ショットを投稿した中込さん。ファンからは「ほまにこの人が撮る祥子可愛すぎ、推し夫婦」「祥子ちゃん赤似合うよね」「多幸感すごい」といった反響が寄せられました。今後も仲むつまじい姿を見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)