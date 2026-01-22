投資家の桐谷さん「値上がりを狙う投資に失敗して」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が21日、自身のXを更新し、これまでの株取引を振り返った。
【写真】気になる！爆益だらけ…桐谷さんの保有株
連日のように保有株などを紹介している桐谷さんは今回、「今日は名古屋ルーセントタワーで、三菱UFJ銀行の若い方に投資信託についてお話」と講演会のお仕事を報告。
続けて「私は値上がりを狙う投資に失敗して、優待株、高配当の株の投資に切り替えて好成績 三菱UFJアセットマネジメントの、日経平均高配当利回り株ファンドは7年余りで約3倍」と投資人生を振り返りつつ、「写真下は懇親会。じゃんけん大会で色紙を贈呈」と講演会の様子を伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
