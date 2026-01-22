peco、息子の通うインターナショナルスクールで衝撃 PTAに立候補も…予想外の展開に
モデルでタレントのpeco（30）が21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。息子が通うインターナショナルスクールで驚いたことを明かした。
【写真】「めちゃくちゃでかなってる」pecoが公開した7歳息子との2ショット
この日のテーマは「受験勉強を頑張った女VS逃げ回った女」。MCの上田晋也とゲストたちが自身の体験を基にトークした。
2018年7月11日に第1子男児を出産したpecoだが、長男は現在インターナショナルスクールに通っているという。勉強をしてこなかったことの弊害を問われたpecoは息子のためにスクールのPTAに立候補したときのエピソードを披露した。
気合十分だったが、PTAになった日本人の保護者はpecoだけったといい「PTAのミーティングとかも全部英語で、私以外、みんな英語は当たり前のようにできる」と予想外の状況だったという。その結果、「全然わからないから、片言の英語で『間違ってPTA入っちゃって…』」との言い訳を周囲に伝えていたと明かした。
この話を聞いていたMCの上田は「むこうは『peco』こりゃ英語しゃべれるぜって思うよな！」とツッコミ、スタジオの笑いを誘っていた。
