フリーアナウンサーの原千晶（37）が22日、アシスタントを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出席。難関資格試験受験を明かした。

この日はパーソナリティーのジャーナリスト・玉川徹氏が欠席。代役としてフリーアナウンサーの吉田明世が出演。吉田とは“ハッパ世代”1988年で同じ年だという。

原アナは昨年11月30日、リポーターとして出演していた「THE TIME,」のロケで転倒し、翌12月1日に医療機関で、左脛骨高原骨折で全治3カ月を診断された。現在も松葉づえ生活を送っている。

吉田アナから「気になってたんです、骨折した足は大丈夫でしょうか？」と聞かれた原アナは「今秋から実は、結構大きなハードな装具をつけてたんですけど、それを取ることができたので、だいぶ歩けるようになりました」と報告。「屋内ではもう外して歩けるんですけど、やっぱり屋外では平坦な道じゃないところもいっぱいあるので、松葉杖で歩いてるんですけど、リハビリ中です」と現状を明かした。

吉田アナの「快方に向かってるということで。良かったです」の言葉に、原アナは「めちゃくちゃ暇ですけどね、やっぱり家の中で」と本音を吐露。吉田アナも「私はパズルゲームみたいな、本当に人生で一番無駄な時間を過ごしちゃったりとか……」ともらすと、原アナも「まさにパズルゲームやりました。30年ぶりぐらいにやりましたよ」と苦笑した。

原アナは「3カ月……結構暇なんですよ。外に出られないから。Netflixは結構見てます。ちょっと見飽きました」と嘆いた。

そんな中、吉田アナから「資格の勉強どうですか？」と提案されると、原アナは「2カ月ぐらいネトフリしか見てなくて、何にも身についてないなと思ってちょっともったいないと思ったので、なんと日本遺産検定を取ることにしました」と告白した。

吉田アナが「えー！それまだ発表しないんですか？」と驚くと、原アナは「発表するほどのことでもない、受かってもないですし」と苦笑。吉田アナは「私、凄いおすすめなのが、資格を取る時って、ラジオで発表した方がいいんですよ。そうすると自分を追い込めるから。だから保育士の資格とか、絵本専門士の資格の時も“取ります！”って言って（取った）。それで取れなかったら凄い恥ずかしいじゃないですか」と明かした。

ただ、原アナは「でも試験、明後日なんですけど」と苦笑。「ちょっと怪しい……結構、日本遺産検定って歴史関係のものが多くて。私、歴史大っ嫌いなんですよ。地理専攻。いろいろと資格を探してる中で、先週ちょうど見つけた日本遺産検定がその日までが締め切りだったんです」とまさかの理由を説明。これには吉田アナも「待って待って。先週？無理じゃね？」とあ然。

それでも、原アナは「でも問題集と過去問をとりあえず取り寄せて……しかも1回その取り寄せてたんですけど、全然来ないなと思ったら「入荷待ち中」みたいになってて、“ヤバイ！”ってなって、また別のサイトで取り寄せて」とやる気はあるようで、「結果は1カ月後にしかわからないんですけど、受かった時だけ報告しますね」と笑った。