¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬£×£Â£Ã¸ì¤ë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»²²Ã¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×
¡¡°ûÎÁÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤Î°ËÆ£±à¤¬´ë²è¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡ß£×£ï£ò£ì£ä¡¡£Â£á£ó£å£â£á£ì£ì¡¡£Ã£ì£á£ó£ó£é£ã¡¡¿·£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£ÔÈ¯É½²ñ¡¡¤ª¡Á¤¤¡¢Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¡Ø´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»Ï¡×¤¬£²£²Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âè£²²ó£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·À¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÀïÁ´£´»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤¬£±ÁÈ£²Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¡£¸¶»á¤Ï°ËÆ£±à¤ÎËÜ¾±¼þ²ðÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï£×£Â£Ã¤Î³«ºÅ°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂÎÏÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾¤¹¤È¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëº£²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢£±¡¢£²²óÌÜ¤ÇÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÁ°²ó¡¢·ª»³´ÆÆÄ¤Î¸µ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ØÂÇÅÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤¬¤«¤Ê¤ê²ç¤ò¤à¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ë°ú¤Â³¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î»²Àï¤¬Áá¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌîµå´Ø·¸¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£