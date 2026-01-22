SixTONES¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¡¡¸áÁ°2»þµ¯¾²¤ÇTBS¢ª¥Õ¥¸¢ªÆü¥Æ¥ì¤È¼¡¡¹TV¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¡¿Íµ¤ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£²£²Æü¡¢ÁáÄ«¤«¤éÌ±Êü³Æ¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡££²£±ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½é¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£É£Ì£Å£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡½£Â£å£ó£ô¡¡£Ô£ò£á£ã£ë£ó¡½¡×¤â³ÆÈÖÁÈ¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎµþËÜÂç²æ¤é¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¤Ï¸áÁ°£µ»þ£³£µÊ¬¤´¤í¡¢¤Þ¤º¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö°ìÈÖ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£²áµî±ÇÁü¤ä¥È¡¼¥¯¤¬¼ç¤ÊÆâÍÆ¡£½ªÈ×¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÌó£±£°Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±£¶»þ£³£µÊ¬¤´¤í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¡£Áá¡¹¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£²áµî±ÇÁü¤ä¥È¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£¶¼þÇ¯¤äÈÖÁÈÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½Ð±é¤Ï£±£°Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËºÆ¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±£·»þ£µ£µÊ¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤ËÁ´°÷¤¬¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤«¤é£¶¼þÇ¯¤Î¼Â´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò»×¤¤½Ð¤¹´¶¤¸¤Ç¡×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¡×¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¥²¡¼¥à¤¬Å¸³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹ðÃÎ¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤ªÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤êÀè¤ËÌÚÍË£Í£Ã¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¼«¤é¥¢¥ë¥Ð¥àÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½Ð±é»þ´Ö¤ÏÌó£±£¶Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÏÆ±¤¸Æü¥Æ¥ì·Ï¤Ç£¹»þ£´£²Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡×¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£µÈËÜ¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥¥ã¥Ä¥ß¤é£²¿Í¤Î¡ÖÁá¶ÈÃ£¿Í¡×¤È·¤¤Ò¤â·ë¤Ó¤äÈ¢¤ÎÊñÁõ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¥¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¡¢Ìó£²£°Ê¬´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò£Ð£Ò¡£
¡¡£±£°»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ç£Ô£Â£Ó¤ËºÆÅÐ¾ì¡£µþËÜ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ê¸áÁ°¡Ë£²»þ¤È¤«¤Ëµ¯¤¤Æ¡Ä¥á¥¤¥¯¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò·Ç¤²¤¿¡£½Ð¤·Êª¤Ï¡Ö¤´ÅöÃÏÎäÅà¿©ÉÊ¸·Áª£¶ÉÊ¡×¤Î¿©¥ê¥Ý¡£¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò¶¥¤¤¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÅÄÃæ¼ù¤¬¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹ðÃÎ¡£Ìó£²£°Ê¬´Ö¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Õ¥¸·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡¢¸á¸å£¸»þ¤´¤í¤«¤é¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ËÀ¸½Ð±éÍ½Äê¡££¹»þ£´£°Ê¬¤«¤é¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ£Ô£È£ÅÌë²ñ¡×¤Ç¤Ï£Ö£Ô£Ò¥²¥¹¥È¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤Ç¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤Ï°ìÈÖÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤¬¡£³Æ¶É¤Í¡¢Á´Éô²ó¤ë¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç¤¤ÊÀëÅÁ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£