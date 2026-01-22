¡ÖÆüËÜ¤ÏÌ´¤Î¹ñ¡¢º£¤ÎÀ¤³¦¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¨¡ ¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¼ç±é¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー¡Ù´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ°¦
¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤Ç¤âÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¡£¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿±ê¤Î²¦¹ñ¡Ù¤Ç¤ÏÂçºå¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Æ¥Ñ¥ìー¥É¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎó¤¬²¿¥¥í¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎºÇ¹â¤µ¤¬¡¢ËÍ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¾¤¨¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤âÂç¹¥¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¥×¥é¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¹Ô¤¯¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢ÍèÆü¤ÎÍ½Äê¤ò¥µ¥é¥ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆüËÜºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½Ð±é°ÍÍê¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£New York, New York 1/20/26 New York Premiere for ¡È MERCY ¡È starring Chris Pratt , In theaters January 23 ,
: Chris Pratt
- PHOTO by: Dave Allocca / Starpix
- Location: Regal AMC Lincoln
¥×¥é¥Ã¥È¤Î¼ç±éºÇ¿·ºî¤Ï¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー¡¡AIºÛÈ½¡Ù¡£AI¤¬»ÊË¡¤ò¹Ô¤¦¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¤¬ºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥×¥é¥Ã¥È±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢90Ê¬°ÊÆâ¤ËÌµºá¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¨½è·º¤È¤Ê¤ëÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥ê¥éー¡Øsearch/¥µー¥Á¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡¢¥Æ¥£¥àー¥ë¡¦¥Ù¥¯¥Þ¥ó¥Ù¥È¥Õ¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈµþÅÔ¤Î³¹¤òµó¤²¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³¹¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·úÃÛÊª¡¢³¹ÊÂ¤ß¡¢¿Í¤È¶¦À¸¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¡Ä¡Ä¤³¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡¢µï¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÌ´¤Î¹ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡£º£¤ÎÀ¤³¦¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈþ¤·¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥²í¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢À¿¼Â¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£À¤³¦¤Ïº£¡¢¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー¡¡AIºÛÈ½¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡¢ÆüËÜ¸ø³«¡£