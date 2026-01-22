¿·DC¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡õ¥Üー¥ë¥É¡Ù¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡ÙµÓËÜ²È¤¬½¢Ç¤
¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡õ¥Üー¥ë¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ø¥Ïー¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë³ÐÀÃ BIRDS OF PREY¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥Û¥É¥½¥ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¡¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï2023Ç¯2·î¡¢¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÂè1¾Ï¡ÖGods and Monsters¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹ÈÇ¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¿¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¤Î¼Â¼Ì¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÇÐÍ¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¡£¥Û¥É¥½¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿2023Ç¯6·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î´°·ëÊÔ¡ØFast X Part 2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥É¥½¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2025Ç¯½©¤´¤í¤«¤éµÓËÜºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£DC¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ´°À®¤Ï¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢2025Ç¯6·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÖÀµ¤·¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡×ºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÊÅö»þ¤ÏÊÌ¤ÎµÓËÜ²È¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ë¡£
¥¬¥ó¤Ïº£½µ¡¢Threads¤Ë¤Æ¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡õ¥Üー¥ë¥É¡Ù¤Î¾ðÊó¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ëµÓËÜ¤Î´°À®»þ´ü¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È±þ¤¸¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¼ç±é¡Ø¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î½àÈ÷¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Threads¤Ç¸«¤ë
¡Ø¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó2¡Ù¤Ï¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ËÂ°¤µ¤º¡¢ËÜºî¤È¤Ï´ØÏ¢À¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·DC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ±ºî¤Î¸ø³«Í½Äê¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡õ¥Üー¥ë¥É¡Ù¤Î½àÈ÷¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤Êý¿Ë¡£µÓËÜ³«È¯¤ò¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ª¹Æ¤Î´°À®¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡õ¥Üー¥ë¥É¡Ù¤Ï¥°¥é¥ó¥È¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¡¢»¦¤·²°¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¡Ê¤Î¤Á¤Î¥í¥Ó¥ó¡Ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÉã¿Æ¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¤òÁÀ¤¤¡¢»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹Êª¸ì¡£¥¬¥ó¤Ï°ÊÁ°¡¢ËÜºî¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤ÊÉã»Ò¤ÎÊª¸ì¡×¤Ç¡ÖDC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹ÈÇ¡È¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿·¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤â¥ª¥ê¥¸¥ó¡¦¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤·¤Ç¤È¤¤¤¦¡£
µÓËÜ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥Û¥É¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ïー¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë³ÐÀÃ¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥¬ー¥ë¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦¥Ó¥è¥ó¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤ë±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DC±Ç²è°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¼ç±é¡õ¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É´ÆÆÄ¤Î¾ÃËÉ»Î±Ç²è¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Ç¤âµÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤ò¡£
±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡õ¥Üー¥ë¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÀ½ºî¡¦¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÌ¤Äê¡£
Source: ,