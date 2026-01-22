【ゲオ：お得な店頭限定キャンペーン】 期間：1月22日～3月8日

　ゲオは、Nintendo Switch 2に関連する店頭限定キャンペーンを1月22日から3月8日まで開催する。

　本キャンペーンは、対象の新品Nintendo Switch 2ソフトとSDカードを同時購入すると、合計金額から200円引きになるというもの。対象ソフトには1月22日発売の「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」、「真・三國無双 ORIGINS」、2月5日発売予定の「ラゴンクエストVII Reimagined」などが含まれている。

　なお、ダウンロードカードは対象外。ソフトとSDカードの組み合わせは自由となっている。

対象商品

ソフト

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 真・三國無双 ORIGINS ドラゴンクエストVII Reimagined 龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties バイオハザード レクイエム（限定版含む） バイオハザード 30th Special Pack バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver. バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション

SDカード

Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2 SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2

(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) SUGIYAMA KOBO SUGIYAMA KOBO
(C)SEGA
(C)CAPCOM