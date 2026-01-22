ゲオ、Switch2ソフトとSDカード同時購入で200円引きになる店頭限定キャンペーンを開催
ゲオは、Nintendo Switch 2に関連する店頭限定キャンペーンを1月22日から3月8日まで開催する。
本キャンペーンは、対象の新品Nintendo Switch 2ソフトとSDカードを同時購入すると、合計金額から200円引きになるというもの。対象ソフトには1月22日発売の「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」、「真・三國無双 ORIGINS」、2月5日発売予定の「ラゴンクエストVII Reimagined」などが含まれている。
なお、ダウンロードカードは対象外。ソフトとSDカードの組み合わせは自由となっている。
□ゲオ「お得な店頭限定キャンペーン」のページ
対象商品
ソフトFINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 真・三國無双 ORIGINS ドラゴンクエストVII Reimagined 龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties バイオハザード レクイエム（限定版含む） バイオハザード 30th Special Pack バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver. バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション
SDカードSamsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2 SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2
／- ゲオ【GEO】 (@GEO_official) January 22, 2026
📣店頭でお得なキャンペーン実施中❗❗
3/8(日)まで❗❗
＼
今なら、対象のNintendo Switch 2 ソフトとSDカードを同時購入で、合計金額（税抜）から✨200円引き✨
詳しくは▶https://t.co/xI786dcZIm#Switch2 #NintendoSwitch2 #ニンテンドースイッチ2 pic.twitter.com/IoJCEtCQch
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) SUGIYAMA KOBO SUGIYAMA KOBO
(C)SEGA
(C)CAPCOM