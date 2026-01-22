AKB48メンバー、ノースリーブワンピ姿にファン悶絶「透明感すごい」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/01/22】AKB48の福岡聖菜が1月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を投稿し、話題になっている。
【写真】25歳AKB48メンバー「ご利益ありそう」なノースリーブワンピ姿
福岡は「2025全然載せてなかったシリーズ」とつづり、2025年に撮影したショットを公開。「ずーっと行ってみたかった出雲大社」と続け、美しい肩のラインが際立つ青いチェックのノースリーブワンピース姿で、出雲大社の前に立つ写真や海辺でポーズを決める写真などを披露した。
この投稿にファンからは「ご利益ありそう」「透明感すごい」「笑顔が素敵」「スタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
