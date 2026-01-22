じゅんいちダビッドソン「4歳と2歳の息子連れてハワイ2週間鬼滞在してきた」家族4ショット公開「奥さん可愛らしい」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】本田圭佑のものまねで知られるお笑いタレントのじゅんいちダビッドソンが1月21日、自身のInstagramを更新。家族でハワイ旅行中のショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】50歳ものまねタレント「奥さん可愛らしい」ハワイでの家族4ショット公開
じゅんいちは「4歳と2歳の息子連れてハワイ2週間鬼滞在してきた」とつづり、ハワイ旅行中のショットを多数公開。「久々でそして家族増えてから初めて行ってみるか？と、ただ久々なのでどーせならと結構前から気合い入れて2週間休みをとった」と続け、じゅんいちが次男を抱え、妻がじゅんいちの肩に寄り添う家族4人のショットを投稿している。
また海で息子と遊ぶ姿やゴルフを楽しむ様子などを公開している。
この投稿には「2週間も滞在できるのはすごい」「奥さん可愛らしい雰囲気」「幸せそうな笑顔最高」「仲良しで素敵」「理想の家族」などといった声が寄せられている。
じゅんいちは2014年12月に一般女性と結婚。2021年10月には第1子、2024年1月には第二子となる男児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
◆じゅんいちダビッドソン「ハワイ2週間鬼滞在」家族4ショット公開
◆じゅんいちダビッドソンのハワイ旅行ショットが話題
