【ライス食べ放題100円】横浜家系ラーメンと“白米”を食べる醍醐味　大和家がキャンペーン実施

「横浜家系ラーメン大和家」は、2026年2月2日（月）から「ライス食べ放題100円（税込）」キャンペーンを実施する。

特殊製法によって旨味成分を抽出した、臭みのないコクのある豚骨スープが特徴の「大和家」。伝統の“醤油ダレ”と、甘みのクリーミーさがクセになる“塩ダレ”を選べる横浜家系ラーメン店だ。加水率を極限まで下げた中太ストレート麺は、スープとの相性も良いという

横浜家系ラーメンの醍醐味といえば、濃厚な豚骨醤油スープと白米の組み合わせ。ラーメンをさらに美味しく楽しめるように、「大和家」が、今回「ライス食べ放題100円（税込）」キャンペーンを実施。期間は、2月2日（月）から3月31日（火）まで。「海苔で巻いて食べる」「スープをご飯に入れ雑炊風に食べる」など、食べ方は自由だ。

〈サービス概要〉

●サービス内容

ライス食べ放題：100円（税込）

※麺類注文者のみ対応

●実施期間

2026年2月2日〜2026年3月31日

※状況によっては早期終了する可能性がある

●実施店舗

横浜家系ラーメン大和家 各店

※八王子大和家、名和大和家、半田大和家は対象外