【ワンダーフェスティバル2026[夏]】 開催日時：7月26日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール

ワンダーフェスティバル実行委員会と海洋堂は、造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2026[夏]」を7月26日に開催することを発表した。

本イベントは、2025年で40周年を迎えた世界最大級の造形・フィギュアの祭典で、例年約2,000のディーラー出展者と3万人を超える一般来場者が集うイベントとなり、国内のみならず海外のファンからも大きな関心を集める一大イベントへと成長している。

プロ・アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて制作したガレージキットを持ち寄って展示・ 販売する本イベントは、一品限りの造形物や各ディーラーの新規作品、限定品などが並ぶ他、ステージイベントや、塗装や組み立てを会場で楽しめる体験コーナー、コスプレイヤーによるコスプレなどが行なわれ、当イベントの大きな魅力となっている。

今回の「ワンダーフェスティバル2026[夏]」では、ホビーの世界を牽引し続けるイラストレーター兼モデラ―の横山宏氏の代表作「マシーネンクリーガー」を中心とした造形作品による特別展を開催するほか、オリジナル作品を制作しているユーザーを対象に、未知なる生命への想像を形にする造形企画「空想いきものワンフェス」の実施を予定している。

また「ワンダーフェスティバル2026[夏]」の一般ディーラー募集を2月20日から受付を開始する予定で、募集期間は3月2日までとなる。

特別企画「横山宏展2026 マシーネンクリーガー幕張ミーティング」

「横山宏展」は、前回2016年開催から10年ぶりの復活となり、会場にはメーカーやファンによるガレージキットやプラスチックモデルキット、フィギュアがずらりと集結。長年のファンはもちろん、これからマシーネンクリーガーの世界に触れてみたい方たちの交流の場となる。

今年70歳を迎える横山宏氏の節目を、氏の作り上げてきた造形作品とともにお祝いしましょう。

過去の展示会の様子（2019年開催 横山宏のマシーネンクリーガー展）

イラストレーター、造形作家「横山 宏（よこやま・こう）」氏

特別企画「空想いきものワンフェス」

オリジナル作品を制作しているユーザーを対象に、未知なる生命への想像を形にする造形企画「空想いきものワンフェス」を実施。「UMA部門」・「ファンタジー部門」・「神話生物部門」・「妖怪部門」・「オリジナル部門」の5部門に分け、実在しない“いきもの”をテーマにした作品を募集し、特設ブースにて展示する。

空想いきものワンフェス案内キャラクター「Moconun（モコヌン）」

