¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤è¤ê¡ÖÁá²µ½÷ ÎÜ°á¡ÚÅíºù¹â¹»¡¦¥¸¥ãー¥¸¡Û¡×6·îÈ¯Çä¡£²¦»ÒÍÍ·ÏÈþ¾¯½÷¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤è¤ê¡ÖÁá²µ½÷ ÎÜ°á¡ÚÅíºù¹â¹»¡¦¥¸¥ãー¥¸¡Û¡×¤ò6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,250±ß¡£Æ±»þ¤Ë¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥ª¥Ë¥¥¹¡×¤òÆ±·î¡¢Æ±²Á³Ê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£1·î22Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁá²µ½÷ ÎÜ°á¡×¤Ï¥·¥êー¥ºÆâ¤Ç¡ÖÅíºù¹â¹»¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤È¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¡ÖÈù¾Ð¤ß´é¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ´é¡×¡¢¡ÖÅÜ¤ê´é¡×¡¢¡Ö¾È¤ì´é¡×¤Î4¼ï¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÜÀþ¤¬°Û¤Ê¤ë¿åÅ¾¼Ì¼°¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Ì¤ÅÉÁõ¥¿¥¤¥×¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉ½¾ð¤òºî¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¤Ê¤Ó¤¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡ÖºÂ¤ê»ÑÀª¥¿¥¤¥×¡×¤Î3¼ï¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¤Ï¡ÖÁ°·¹»ÑÀªÍÑ¤Î¾åÈ¾¿È¡×¡¢¡ÖºÂ¤ê¥Ýー¥º¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ËÅë¾è¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä·¿¤ÎÀìÍÑ²¼È¾¿È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥ª¥Ë¥¥¹¡×¤ÎÀ®·¿¿§¤Ï¥¹¥¥ó¥«¥éー¤¬¥«¥éーC¡¢¹õ¤¤¥¸¥ãー¥¸¤ËÇò¤¤¥¹¥«ー¥È¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÁá²µ½÷ ÎÜ°á¡ÚÅíºù¹â¹»¡¦¥¸¥ãー¥¸¡Û¡Û ¡ÚÁá²µ½÷ ÎÜ°á¡ÚÅíºù¹â¹»¡¦¥¸¥ãー¥¸¡Û¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥ª¥Ë¥¥¹¡Û
(C) KOTOBUKIYA