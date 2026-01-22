ナイトドライブの機会が多い今の時期こそ

日が短くナイトドライブの機会が多くなる冬場は、ヘッドライトの暗さが気にならないだろうか？ 雨や雪など悪天候となれば、なおさらだろう。

現在装着されているバルブが『ハロゲンバルブ』ならば、格段に明るく寿命も長い『LEDバルブ』への交換がオススメだ。



H4タイプのハロゲンバルブとGIGA E8の形状を比較。全長や取り付け部の形状はほぼ同じ。発光ポイントも合わせている。 浜先秀彰

換装タイプの製品が多くのメーカーからリリースされており、そのほとんどは車両に加工を施さず手軽な取り付けが可能。ショップでの交換工賃は3000〜5000円が一般的だといわれているが、ほとんどの車種では自分自身でのDIY取付作業も難しくない。

ただしエンジンルームのスペースに余裕がなく、バッテリーなど他のパーツを一時的に外す必要がある車種については、難易度があがるのでプロにお任せした方が安心だ。

今回は、カーメイトからリリースされているハロゲンバルブ車用のLEDバルブ『GIGA E8（実勢価格1万2800円）』のH4タイプで取付作業を解説する。車両は2016年式トヨタ・ヴィッツを使用した。

ネット通販で商品を購入した場合には特に、オーナー自身で取付する機会が多いだろう。作業は車種や製品によって多少違いがあるが、大まかな流れは同じなので、ぜひ参考にしてほしい。



カーメイトのネット販売専用LEDヘッドライトバルブ『GIGA E8』。左右セットで1万円台前半とお手頃価格だ。 浜先秀彰

また、今回のバルブ交換に限らず、電装パーツのDIY作業を行う際にはバッテリーのマイナス端子を外しておいた方が、ショートなどの事故を防げて安心。このとき時計やナビなどの設定がリセットされる場合もある。

最初に行うのは、ハロゲンバルブの取り外し。ヘッドライトユニット背面に刺さっているコネクターを抜くのだが、左右をつまんで引くだけでいい。

古いクルマだと固着している場合もあるので、左右にゆすりながらゆっくりと。ケーブルを引っ張ると、断線を引き起こすので注意しよう。



バルブ交換作業は純正コネクターの取り外しから開始。破損させないように注意しよう。 浜先秀彰

コネクターが抜けたらゴム製の防水カバーを取り外す。はめ込んであるだけなので引っ張ればOKだ。



防水カバーを取り外す。ハマっているだけなので引っ張ればOK。 浜先秀彰

ハロゲンバルブはクリップで固定されていることが多く、たいていはU字になっている部分を前方に押すことでロックが外れる。



ハロゲンバルブを留めているクリップを外す。手元が狭く暗いので作業は慎重に。 浜先秀彰

端子部をつまんで引き抜けば、ハロゲンバルブの取り外し作業は完了だ。



端子部を持って手前へとバルブを引き抜けば取り外し作業は終了。 浜先秀彰

DIYでのLEDバルブ交換は意外にカンタン

いよいよLEDバルブの取り付けだ。写真を見てわかるようにLEDバルブは後端部が太くなっており、本製品のように冷却ファンが組み込まれている場合も多い。そのためハロゲンバルブと同じような取り付けはできない。

はじめに『フランジ』と呼ばれるリング状の金具を取り付けるが、これはハロゲンバルブを押さえていたクリップで固定。ガタの無いことを確認したら防水カバーをはめ込む。



LEDバルブの取付時はフランジの装着から。凹凸部が合うよう向きに注意する。 浜先秀彰

次にバルブ本体をヘッドライトユニット内にまっすぐ差し込む。フランジの凹凸部とかみ合わないと奥まで入らないので注意が必要だ。



ハロゲンバルブを留めていたクリップを使ってLEDバルブのフランジを固定。 浜先秀彰

一番奥まで入ったら時計方向に回転させれば固定ができる。ここでもガタが出ていないかチェックをしておこう。

また、バルブ本体と防水カバーが干渉してしまう際には、防水カバーの一部をカッターやハサミなどでカットする。



防水カバーを元通りに装着する。バルブ本体と干渉部分がある場合にはカッターやハサミでカットする。 浜先秀彰

ハロゲンバルブへと接続していたコネクターを、バルブ本体から出ている端子へと接続すれば作業終了だ。



バルブ本体を奥まで差し込み、回転させて固定する。フランジに確実にハメ込まれていることを確認。 浜先秀彰

ふだん通りヘッドライトを点灯させて、ハイビーム/ロービームの操作ができればOK。

この製品の場合は精度が高いため、基本的に光軸調整は不要で、セッティングなどを行わず、すぐに公道を走れる。



ハロゲンバルブと違い後端にはクーリングファンは内蔵されている。電源ケーブルが長い場合は取り回しも忘れずに。 浜先秀彰

ヘッドライトユニット近くの補器類を外さないのであれば、ハロゲンバルブからLEDバルブの交換作業は片側10分もかからないだろう。特別な工具も不要だ。

狭いところに手を突っ込むため、ケガをしないよう軍手や作業用手袋を利用することは必須だ。



車両側のコネクターをLEDバルブから出ている端子に接続する。これで取付作業は終了だ。 浜先秀彰

ネット販売専用品のGIGA E8はお手頃価格で満足な性能

今回装着をした『GIGA E8』は、最近増えているカー用品をネットショップで購入する人に向けて開発された『ECサイト専用品』。

ネット通販は『安かろう悪かろう』というモデルも少なくないが、これは信頼性抜群の国内メーカー『カーメイト』ながら1万円台前半とお手頃プライスを実現している。



マルチリフレクタータイプのヘッドライトユニットであれば、外側からLEDバルブの存在がわかる。 浜先秀彰

製品ラインナップは、今回取り上げたH4（ハロゲンバルブ用規格。以下同）用の『BW511』、HB3/HB4/HIR2用の『BW5012』、H8/ H9/H11/H16用の『BW5013』があり、幅広い車種に対応。最新の車種別適合情報は同社公式サイトで確認ができる。

非点灯時の見た目は、マルチリフレクタータイプのランプユニットならば覗き込めばシルバーのバルブ本体が目に入るが、パッと見では存在感が無く、プロジェクタータイプのランプユニットならば見た目は純正とまったく変わらない。



純正ハロゲンバルブは薄暗い電球色の発光。経年劣化で少しずつ暗くなる。 浜先秀彰

だが、点灯すると明らかなグレードアップを認識できる。電球色の薄暗い発光色が純白光（色温度6000K）へと変化し、クッキリとした最高レベルの明るさも発揮する（H4の場合ハイビーム8000lm、ロービーム7000lm）。



GIGA E8はクッキリとした純白光で明るさも抜群。この車両ではLEDクリアランスランプを組み合わせている。 浜先秀彰

しかも光が左右方向へと広がるため、路肩もしっかりと照らせるのだ。

もちろん配光自体は純正ハロゲンバルブと変わらないため、対向車に迷惑をかけることもない。車検も問題なくパスでき、嬉しいことに2年間の製品保証も付帯している。



純正ハロゲンバルブは周囲に照明がない場所では不安になるほど暗い。 浜先秀彰

当然ながら、車両や製品にトラブルが発生しても自己責任だが、DIY作業は決して難しくない。

愛車のヘッドライトに不満があるのならば、安心＆安全運転のためにもLED化を検討してみてはどうだろう？



GIGA E8では格段に明るく見やすいが対向車に迷惑をかけず車検もパスできる正確な配光を実現。 浜先秀彰