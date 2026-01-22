タレントの手越祐也（38）が21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。過去の恋愛について語った。

この日は「パパはツラいよ大賞」と題した企画で、パパタレントが大集合。ロック歌手のダイアヤモンド☆ユカイは、うっかり元カノの名前で妻を呼んでしまったことがあるそうで、「手越くんなんか絶対あると思うよ」と水を向けた。

これに手越は「ないっすよ」とコメント。「恋愛でさえ不適合だと思ってる。とっかえひっかえ付き合ってっていうタイプなら、そのタイプのミスはあるかもしれないけど。中途半端なつまみ食いみたいなうわさがいっぱい出ただけで、ド本命はない。飲んでたとか、遊んでたっていうのが出ただけで。2〜3年間の交際は1回もないですから」と告白した。

出演者のお笑いコンビ・ドランクドラゴン鈴木拓からは「じゃあずっと最低じゃないですか」とツッコミが。一方、進行役の千鳥ノブは「それを言うのが凄いのよ。手越は無敵状態。これをテレビで言えるんだから、もう怖いものはない。これですっごいファンがいるんだから」とフォローした。