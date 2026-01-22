発売前から販売店への反響は殺到中！

2025年10月29日から11月9日まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、各社からさまざまなニューモデルやコンセプトカーが出展され、盛況のうちに終了しました。

なかでも、数多くの話題をさらったトヨタグループのブースにおいて、常に多くの来場者に囲まれている展示車がありました。

【画像】超カッコいい！ これが反響殺到の「新型ランクル“FJ”」です！ 画像で見る（30枚以上）

それこそが、トヨタの新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」のプロトタイプです。

「ランドクルーザー250」シリーズで原点回帰したことを機に「もっと多くのユーザーにランクルを楽しんで欲しい」という思いを込め、「信頼性・耐久性・悪路走破性」に、自分らしく楽しむ自由「Freedom＆Joy」という新たな価値を提供するために作られたニューモデルです。

現在、ランドクルーザーシリーズは、フラッグシップの「ランドクルーザー300」、質実剛健な「ランドクルーザー70」、中核モデルの「ランドクルーザー250」という3つのラインナップが展開されています。

そんな「ガタイのいいランドクルーザーブラザーズの末っ子」として新たなに加わる予定のモデルが、今回初披露された新型ランクルFJです。

新型ランクルFJのボディサイズは、全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmと発表されています。

トヨタの人気コンパクトSUV「カローラクロス」のボディサイズである全長4460mm×全幅1825mm×全高1600mm、ミドルクラスの高級SUV「ハリアー」の全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mmと比較すると、ボリューム的にはこの2モデルの中間くらいで、かつ新型ランクルFJの全高のみ、かなり高さがあることにも気づきます。

さらにホイールベースは2580mmと、上位モデルのランドクルーザー250より270mmも短く設定されています。

その結果、最小回転半径は5.5mを実現しており、街中での取り回しやすさはもちろん、狭いオフロードでの機動性も確保されています。

骨格には、最新の「GA-F」プラットフォームではなく、ピックアップトラック「ハイラックス」などで実績のある「IMV」プラットフォームを採用しています。

ランドクルーザー同様に強靭なラダーフレーム構造を採用し、最低地上高は240mmを確保しています。

パワーユニットは2.7リッター ガソリンエンジン「2TR-FE型」が搭載され、最高出力は163馬力、最大トルクは246N･m。トランスミッションは6速AT、駆動方式は4輪駆動（パートタイム4WDシステム）です。

ランドクルーザーが受け継いできた伝統とモダンを統合させた内外装デザインと、機能性を追求したパッケージが絶妙なバランスで融合しています。

ランドクルーザーブラザーズの一員であることがひと目で分かるだけでなく、どこかキュートな印象を与えます。

大ヒット確実と思われる新型ランクルFJですが、正式発売は2026年の年央頃と発表されており、まだしばらく待つことになりそうです。

そこで2025年12月下旬、首都圏のとあるトヨタディーラーに、ユーザーからの反響などについて問い合わせてみることにしました。

「『先行予約は可能なのか』『発売日当日に買う』など、かなりホットなお客様からのお問い合わせをいただいております。

現時点では予約ははじまっていませんし、メーカーからの案内もまだなんです。ただ、人気モデルになることが予想されております」

他のエリアのトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「『今日にでも予約したい』や『予約開始されたら連絡をください』など、発売日当日の過熱ぶりが今から予想されています。

詳しいことが分かり次第発表されると思いますが、こまめに情報をキャッチしていただくことで、手に入れられる確率が少しでも高まるはずです」

このように、現時点ですでに争奪戦確実な新型ランクルFJ。

近年のトヨタ車に起こりがちな「発売開始直後にすぐ受注停止となる」ことは割けてもらいたいところです。