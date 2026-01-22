¡Ö²¿¤È¤Þ¤¡¡×¡Ö¤¦¤ª¡¼¤Ã¡×ÎëÌÚÊÝÆàÈþàÍ¥¤·¤¤±³á»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬ÏÂÁõ¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢àô¥¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤á¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃåÊª¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢Í¥¤·¤¤±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡¢¾¯¤·¤À¤±¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Èº°¿§¤Î2¼ïÎà¤ÎÏÂÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¤Í¡£Î®ÀÐ¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤±³¡¢¡¢¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡Á¡×¡Ö²¿¤È¤Þ¤¡ÑÛ¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¤µ¤âÞú¤ß¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ª¡¼¤Ã¤ÆÀ¼½Ð¤ë¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö°ì½ÖÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤«¤ó¡Ä¤ª¾åÉÊ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎëÌÚ¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡£2ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£