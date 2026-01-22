バンカーでヘッドを手前に入れているのになぜ出ない？ “最下点はボールの先”が正解だった
ダフリ過ぎたと思ったら、今度はトップ。ボールの手前にヘッドを落としているのに「なんで？」と思うならダウンブローのイメージを持つといい。最先端のスイング理論に精通する永井直樹コーチにじっくりと教えてもらった。
【連続写真】ボールの先が最下点になるようにダウンブローに打つ バンカーショット
◇ ◇ ◇バンカーでホームランや大ダフリが出るのは、ボールの手前にヘッドを入れようと意識し過ぎるから。すくい打ちになると軌道の最下点が右側になりホームランに。一方で、手前に打ち込み過ぎると大ダフリになります。イメージをボール手前でなく先に変えてください。スクエアに構えたら、ボールの先の砂を取る意識で振ってください。すると、バンスが出たヘッドが緩やかな軌道で入り、砂を薄く長く取れるようになります。アドレスでは左足体重で構え、その姿勢をキープしたままダウンブローに振り抜きましょう。左ワキをスイング軸にイメージすると、ダウンブローに振りやすくなります。ボールの先の砂を取れて、確実に脱出できるはずです。砂が薄く取れないという人は、スタンスの真ん中に線を描いて線の左側だけの砂を飛ばす素振りを繰り返しましょう。砂の線を消してしまうようなら、左足体重の意識を持ってください。■永井直樹ながい・なおき／ 1996年生まれ。ツアープロを目指していたが、プロコーチの目澤秀憲に習ったことをきっかけにコーチングの道へ。現在は『タイトリストボーケイウェッジコーチ』として男女ツアーでウェッジのレッスンを行う◇ ◇ ◇佐久間のアイアンの打ち方を取材。関連記事『女王・佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで“間”を作ってヘッドを緩やかに入れる！』で詳細をチェックできる。
