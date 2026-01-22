2児の母・山田花子、息子がNo.1に選んだ“母の手料理”を紹介「味付けはシンプル 塩コショウ、しょうゆだけなのにね 嬉しいよ〜」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が19日、自身のブログを更新。「この度母が作る料理NO1に選ばれました」とつづり、次男（9）から称賛されたという夕食の手料理を紹介した。
【写真】「美味しそう」「幸せですね」次男がNo.1に選んだ手料理が並ぶ食卓ショット
この日のメニューは、「キャベツにらたまご」「サバ缶水煮炒め」「馬刺し」。馬刺しは、前日に自身が熊本に行った際のみやげの品で、おいしそうに馬刺しを食べる息子たちの写真を添え「本物の味を知ってる息子たちです」「奮発して良かったわ!!」と話した。
続けて「キャベツにらたまご サバ缶水煮炒めもロナウドちゃん気に入った この度母が作る料理NO1に選ばれました」(※ロナウドちゃんは、ブログでの次男の愛称)と、馬刺しに加え2品の手料理が次男に大好評だったことを明かし、「味付けはシンプル塩コショウ、しょうゆだけなのにね 嬉しいよ〜」と喜んでいた。
コメント欄には「No.1に選ばれてよかったね 美味しそう」「サバ缶は栄養満点 カルシウムも摂れて良いですよね 花ちゃんの献立は理想的な食事なのでよく真似させてもらっています」「いつも料理上手な花ちゃんが羨ましいです」「手作りご飯、幸せですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月に次男を出産している。
