『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。

滝沢さんはプラスチック資源を出す際のまとめ方について「フワッとさせておくのが正解です。」と投稿。









薄いフィルム状のプラスチック資源を結んだ画像や、外側の袋の中に、小分けにした袋を入れている画像を添えて、「硬く結んだり、二重袋にしたりするとリサイクル工場で風で飛ばして素材別に分けたり、外側の袋を機械で切ったりしても 二重袋にしているの内側の袋まで破けなかったりする」とリサイクルの現場事情を解説。









プラスチック資源をそのまま入れた袋の画像を添えて、「写真のように自然体にしてくれると助かります」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

