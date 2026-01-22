ÃæÅç·ò¿Í¡¢¡È»ê¹â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡¡¤½¤Î¡Öââ»ý¡×¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë²óÅú
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØSODA 2026Ç¯3·î¹æ¡ÙÉ½»æ¡Ê¤Ô¤¢¡ËÉ½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ò¾þ¤ë¡£2·î18Æü¤Ë2nd Album¡ØIDOL1ST¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÃæÅç·ò¿Í¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡Ö»ê¹â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ØIDOL1ST¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¤³¤È¡¢²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²óÅú¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Ï¡Ä¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê2DAYS¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤ëÎ¶µÜ¾ë
¡¡¤½¤ÎÂ¾¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØB&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL-¡Ù¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊB&ZAI¡¢ºòÇ¯¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤âÂ³¤¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Çò½§¿×¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ä¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇºÇÃíÌÜ¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±é½Ð²È¡¦´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤êº£²ó¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ¤Î´é¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¼èºà¤·¤¿ÃæÂ¼Í¥°ì¡¢Ç¯»Ï¤Ë¸½ÌòÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤È¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼YOH¤ÎÂÐÃÌ¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô330Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÏÃÂê¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¡¢Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤òÉð´ï¤ËÀ¼Í¥¡¦¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¿ÀÈø¿¸°ìÏº¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤âÌÜÇò²¡¤·¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡Ö¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ¡ßËÜÅÄ¶ÁÌð¡×¤ÎSODA»ïÌÌ¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¼ò¤È¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Ï¤·¤´¼ò´ë²è¡Ø¤Û¤í¿ì¤¤ÃË»Ò¡Ù¡Ê¥²¥¹¥È¡§Âí¸¶¸÷¡ÊNORD¡Ë¡Ë¡¢»¨»ï·ÇºÜ¤ò¤«¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«»ö¾å°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿3Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öeverylive¡ßSODA¡×´ë²è¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î°ÂÅÄ¸²¡Ø¥ä¥¹¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹2¡Ù¡Ê¥²¥¹¥È¡§°ÂÆ£Íµ»Ò¡Ë¡¢ÅÄÃæ·½¡ØÁ¬Åò¤ÈÏÂ²Û»Ò¤ÈÅÄÃæ·½(²¾)¡Ù¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ØSnow Man °¤ÉôÎ¼Ê¿¸¦µæ¼¼¡Ù¡¢¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡Ø¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤ÎMO¡ÁSODA ¡ÁÌÑÁÛ¡Á¡Ù¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡ØºäÅìÎ¶ÂÁ¤Î¡É¾®¡ÈÈÑÇº¡Ù¡¢²Áï¼¡Ïº¡ÊNovelbright¡Ë¡ØOki Sojiro¡Îiro¡Ï¡Ù¡¢ÀÐÀîÍëÂ¢¡ØÀÐÀîÍëÂ¢¤Î´ÁÆ»¡Ù¡¢¡Ø¡É±ï¡ÉTALK¡Ù¡Ê¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´¬ËöÆÃ½¸¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê2DAYS¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤ëÎ¶µÜ¾ë¡Ê¢¨ã·ÌÚ½Õ¶õ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¼èºàÅöÆüÉÔºß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
