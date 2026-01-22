モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。スーパーGTのGT500クラスに参戦する19号車「TGR TEAM WedsSport BANDOH」のレースアンバサダーユニット「WedsSport Racing Gals」に継続して選ばれたことを報告した。

「今シーズンもWedsSport Racing Galsとして活動させていただくことになりました 気付けば4年目のシーズンを迎えます」と報告。マシンカラーと同じブルーのコスチューム姿の写真をアップし「大好きなチームで長年継続させていただけることを大変嬉しく思います。嬉しい瞬間も悔しい瞬間も、チームと共に時間を重ねてこれたのはファンの皆さんの応援があってこそです」と感謝した。

そして、「4年目は、感謝と覚悟を胸に。伝統あるWedsSport Racing Galsのリーダーとして、今まで以上に憧れられる存在でいられるよう頑張ります。今シーズンもサーキットやイベントで皆さんとお会いできる機会が沢山ありますので一緒に爆走してください！！」と決意をつづった。

チーム「TGR TEAM WedsSport BANDOH」をサポートするのは、アルミホイールメーカーの「Weds（ウェッズ）」。

この投稿にフォロワーらからは「素敵」「モータースポーツ離れようかなって思っちゃってたけどまこちがいるなら！！」「スタイル神」「めちゃ可愛いです」「今年の衣装楽しみにしております！！」「今年は2名体制。がんばれーまこち」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。