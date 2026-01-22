2児の母・石川梨華「ほうれん草もたっぷり」電気圧力鍋で作った料理公開「栄養満点」「子どもも食べやすそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が1月21日、自身のInstagramを更新。手作りのカレーを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「子どもも食べやすそう」皮付き新じゃが＆ほうれん草など入った手作りカレー
石川は「電気圧力鍋でカレー」「じゃがいもは新じゃがを使ったので皮付きでほうれん草もたっぷりいれた！今回はビーフカレーです」とつづり、手作りの昼食ショットを公開。野菜がたくさん入ったカレーと雑穀米のライスのヘルシーなカレーを披露している。
この投稿にファンからは「栄養満点」「健康的で美味しそう」「レシピ知りたい」「子どもも食べやすそう」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
