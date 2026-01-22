M!LK山中柔太朗＆超特急・高松アロハ、互いの「カッコいいなぁ」と思うところは？密着ショットで「美的」登場
【モデルプレス＝2026/01/22】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が、1月22日発売の雑誌「美的」（小学館）に登場する。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う
今号には、2月13日に公開される映画「純愛上等！」でW主演を務める2人が登場。 映画の観どころや“純愛”をテーマに語り合うクロストークを届ける。映画では、敵対する高校のトップを張るヤンキー同士のラブストーリーを熱演している山中と高松。今回はそんな2人がぎゅっと密着した2ショットが、たっぷりと撮り下ろされた。
役柄さながらの、どこか危険な香りが漂う鋭い眼差しから、普段の関係性がうかがえる柔らかな笑顔まで。モニターをチェックしながら「こんな感じですか？」と試行錯誤を繰り返し、同誌編集部のリクエストに全力で応えた2人。また、きめ細かな美しい肌に急接近するソロカットもたっぷりとお届け。2人の最近の美容事情にもフィーチャーしている。
「共演がアロハくんというのは聞いていたので、それだけでもうれしかったです」（山中）、「撮影現場に入るときに、すごく緊張してしまうタイプなので、柔くんがいるという安心があって、とてもありがたかったです」（高松）。以前からの友人で2度の共演経験もあったため、映画の撮影ではお互いの存在が大きな力になったという2人。今回の共演で改めて刺激を受けたことや作品の魅力など、和気あいあいとしたクロストークが掲載されている。
また、毎日の美容ルーティンや“純愛”コスメを教える美容コーナーも充実。自分の顔の“純愛”パーツのほか、互いの「カッコいいなぁ」と思うところも明かしている。インタビューの前、同誌編集部が差し入れた数種類のフルーツジュースを熱心に見ていた高松。「ぜひ召し上がってください！」と声をかけられると、「いいんですか！？」と目をキラキラさせ、山中と仲よく味を選んでいたそう。山中が上品にストローで飲む一方、高松は豪快に一気飲み。 エレガントな山中とワイルドな高松のキャラクターの対比に、スタッフ一同からどっと笑いが起こったという。
なお、同日発売の「CanCam」3月号にも2人が登場。映画の話に加えて、2人の近況や2026年の抱負をQ＆Aで深掘りするほか、同誌編集部からのお題に表情で答えるミニゲームにも挑戦している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
