櫻坂46、初のグループ写真集決定 メンバー同士で撮影した“わちゃわちゃ”オフショット【櫻撮】
【モデルプレス＝2026/01/22】櫻坂46が、3月17日に初めてのグループ写真集「櫻撮（さくさつ） VOL.01」（講談社）を発売することを発表。あわせて、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が撮影したカットが公開された。
【写真】20歳櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」面影溢れる幼少期ショット
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている「櫻撮」をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、お互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画だ。ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊となっている。
写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。「櫻撮」発売に際して、山崎は「メンバー目線で撮影した“かわいい！”がたっぷり詰まった1冊です」とアピールした。3月17日の写真集発売に向けて、「櫻撮」公式X（旧Twitter）でも最新情報が随時公開予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
