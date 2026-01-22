M!LK、バズ曲「好きすぎて滅！」の魅力に迫る「BACKSTAGE PASS」初表紙で25P特集
【モデルプレス＝2026/01/22】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、1月27日発売の「BACKSTAGE PASS」（シンコーミュージック・エンタテイメント）3月号の表紙に初登場する。
【写真】M!LK佐野勇斗、親戚＆メンバーとの集合ショット
今回同誌初の表紙を飾るM!LK。両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」を軸に、彼らの溢れる魅力に迫る。M!LKらしい愛が詰まった楽曲についてじっくりと聞いた全員でのロングインタビュー、パーソナルに迫るキーワードQ＆A、そしてクール＆キュートな撮り下ろしグラビアで届ける、カラー25ページ特集。さらに、付録としてアーティストカードも付属されている。
バックカバー&巻末特集には、デビュー2年目へ突入した5人組ボーイズグループ・WILD BLUEが登場。彼らの第2章の幕開けを告げる最新シングル「Glitch」に込めたメッセージを深く掘り下げる。
そのほか、6人組ボーイズグループ・DXTEENのグループ史上最大規模となる有明アリーナ公演「2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜」をレポート。6人のこれまでの歩み、そして未来への幕開けを感じさせた一夜の模様を届ける。また、2026年第1弾楽曲「裸になって」を配信リリースした大原櫻子には、阿部真央が書き下ろした激しくも切ないロックナンバーについてインタビュー。美麗な撮り下ろしフォトの数々と合わせて掲載する。さらに、Novel Core、BUDDiiS、シャイトープ、Reol、レイニ、berry meet、SHOW-WAも特集される。（modelpress編集部）
◆M!LK「BACKSTAGE PASS」初表紙
◆WILD BLUE、バックカバー＆巻末特集に登場
