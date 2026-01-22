熊田曜子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/22】タレントの熊田曜子が1月21日、自身のInstagramを更新。ポールダンス中の動画を公開し、話題となっている。

◆熊田曜子、引き締まったボディ披露


熊田は「スピニングレッスン」「＃ポールダンス」とつづり、ポールダンスのトレーニング中の動画を投稿。スポーツブラにフリルのついたスポーツ用のボトムスを合わせ、引き締まったウエストラインや長い手脚が際立つ姿を披露している。

◆熊田曜子の美ボディが話題


この投稿には「まるで芸術」「ますます魅力が溢れてる」「綺麗すぎる」「スタイル良すぎ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

