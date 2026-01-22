¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-23¡ÛÃæ¹ñ¤Ï¡ÖÉî¤ì¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ë¡×¡¢ÆüËÜÀï¤Ë¸þ¤±ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¶¯µ¤¡Öµ»½Ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¡×
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î21Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Âç²ñ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¼«¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢Ê¨¤¯
º£Âç²ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò1¾¡2Ê¬¤±¤ÇÆÍÇË¡£½éÀï¤Î¥¤¥é¥¯Àï¤ò0¡Ý0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Âè2Àï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¤ÎÂè3Àï¤Ï0¡Ý0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×D¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£PKÀï¤ò4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤È¤Î½à·è¾¡¤ò3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ´¾¡¡Ê3¾¡¡Ë¤ÇÆÍÇË¡£¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÏPKÀï¤ÎËö¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£Æü´ÚÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤Æ24Æü¤Î·è¾¡Àï¤ËÎ×¤à¡£
Âç²ñ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´¿´î¤ËÊ¨¤¡¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤ÈÌÜ¤µ¤ì¡¢²áµî5Âç²ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¤ë¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ïº£¤ä¡¢¡Ø¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼å¾®¥Á¡¼¥à¡Ù¤«¤é¡¢¡ØÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ø¡Ù¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤µ¤¨¤âÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢½à·è¾¡¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬¼¨¤·¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö½à·è¾¡¤Ç¤Î¡Ø´ñÀ×¡Ù¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤µ¤¨¤âÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤ÎÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨È´¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È·ë²Ì¤ÎÎ¾Êý¤Ç°µ¾¡¤·¡¢Æ²¡¹¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶öÁ³¤Ç¤â¡¢¤Þ¤°¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¡¢¤½¤·¤ÆÀº¿ÀÎÏ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£Âç²ñ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£